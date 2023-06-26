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Німеччина опирається плану ЄС щодо заморожених активів Росії: боїться прецеденту – FT
10:59 26.06.2023 |
Німеччина висловила заперечення проти плану Європейської комісії віддати Україні прибуток від заморожених активів Кремля, стверджує газета Financial Times з посиланням на власні джерела.
Німецькі урядовці вважають, що юридичні ризики такого кроку занадто високі.
На офіційному рівні Німеччина підтримує позицію, що Росія повинна буде заплатити за шкоду, завдану Україні. Водночас країна вважає, що запропонована ідея викликає "складні фінансові та юридичні питання".
"Це відкриває скриньку Пандори", - сказав один з німецьких чиновників, з якими поспілкувалася газета. Він пояснив, що це може створити прецедент для інших країн, зокрема для Польщі, яка вимагає від Німеччини репарацій за Другу світову війну.
Інше джерело FT сказало, що міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн визнав пропозиції Євросоюзу юридично нежиттєздатними.
Кілька дипломатів минулого тижня закликали Єврокомісію добре все обдумати, перш ніж робити офіційну пропозицію.
Євросоюз не розглядає можливість конфіскації російських активів, але шукає спосіб використати їх на користь Києва.
Один із варіантів - зобов'язати депозитарії ділитися з Україною прибутком, отриманим від реінвестування доходів від заморожених російських активів. В уряді України розраховують, що таким чином Євросоюз міг би залучати 3 млрд євро на рік.
Україна також розглядає альтернативну схему, за якою комісія могла б використовувати конфісковані російські активи як заставу під залучення інвестицій.
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