Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Amazon планує збільшити свої інвестиції в Індію до 26 мільярдів доларів до 2030 року

 

Корпорація Amazon заявила, що збільшить свої інвестиції в Індію до 26 млрд доларів до 2030 року, додавши ще 6,5 млрд доларів.

Про це пише Reuters.

Про збільшення запланованих інвестицій заявив генеральний директор компанії Енді Джессі під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді в США.

Раніше Amazon оголосив про інвестиційний план у розмірі 6,5 млрд доларів, в основному для розвитку свого бізнесу електронної комерції, де він конкурує з Flipkart Walmart і Reliance Retail мільярдера Мукеша Амбані.

Інвестиції, оголошені гігантом електронної комерції під час поїздки Моді, сприяють іншим компаніям, зокрема американському виробнику напівпровідникових інструментів Applied Materials і фірмі мікросхем пам'яті Micron Technology, які взяли на себе зобов'язання під час державного візиту прем'єр-міністра Індії.

Моді та Джессі говорили про підтримку індійських стартапів, створення робочих місць, уможливлення експорту, цифрування та розширення можливостей окремих осіб і малого бізнесу для конкуренції у всьому світі, йдеться в публікації в блозі Amazon.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Amazon, Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9238
  0,1500
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6462  0,01 0,03 37,3662  0,02 0,05
EUR 40,0912  0,08 0,20 41,0085  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес