Amazon планує збільшити свої інвестиції в Індію до 26 мільярдів доларів до 2030 року

Корпорація Amazon заявила, що збільшить свої інвестиції в Індію до 26 млрд доларів до 2030 року, додавши ще 6,5 млрд доларів.

Про це пише Reuters.

Про збільшення запланованих інвестицій заявив генеральний директор компанії Енді Джессі під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді в США.

Раніше Amazon оголосив про інвестиційний план у розмірі 6,5 млрд доларів, в основному для розвитку свого бізнесу електронної комерції, де він конкурує з Flipkart Walmart і Reliance Retail мільярдера Мукеша Амбані.

Інвестиції, оголошені гігантом електронної комерції під час поїздки Моді, сприяють іншим компаніям, зокрема американському виробнику напівпровідникових інструментів Applied Materials і фірмі мікросхем пам'яті Micron Technology, які взяли на себе зобов'язання під час державного візиту прем'єр-міністра Індії.

Моді та Джессі говорили про підтримку індійських стартапів, створення робочих місць, уможливлення експорту, цифрування та розширення можливостей окремих осіб і малого бізнесу для конкуренції у всьому світі, йдеться в публікації в блозі Amazon.