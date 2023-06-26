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АНАЛІТИКА

РФ і Китай заблокували створення заповідників в Антарктиці

 Дослідницький безпілотний підводний апарат в Антарктиці

Росія та Китай знову заблокували міжнародну ініціативу зі створення трьох великих морських заповідників біля берегів Антарктиди для протидії змінам клімату і захисту крихких океанічних екологічних систем. Про це повідомили представники природоохоронних організацій, які брали участь у щорічному засіданні Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики 24 червня в Чилі.

"На жаль, ця спеціальна сесія завершилася так само, як і попередні шість щорічних засідань: дві країни заблокували процес створення мережі морських природних територій, що охороняються, в Південному океані, попри згоду 25 інших членів", - сказала журналістам директорка зі збереження Антарктики та південних частин Тихого, Атлантичного й Індійського океанів проєкту Pew Bertarelli Ocean Legacy Андреа Кавана.

Ініціативу зі створення нових заповідників з 2010 року просували Австралія та Європейський Союз. У 2017 році її масштаби були дещо урізані, щоби заручитися активнішою підтримкою з боку делегатів. У нинішньому варіанті вона передбачала створення трьох охоронних зон - у східній Антарктиці, у морі Ведделла та біля Антарктичного півострова - загальною площею майже чотири мільйони квадратних кілометрів.

РФ і КНР уже кілька років блокують створення заповідників

Москва та Пекін уже кілька років блокують цю ініціативу. За даними інформаційних агентств, Росія та Китай побоюються особливостей нормативно-правового статусу територій потенційних заповідників, зокрема тих, що стосуються прав на вилов риби в цих водах.

Експерти зазначають, що створення заповідників допомогло би в охороні низки видів тварин, що забезпечують біорізноманіття регіону: від пінгвінів і тюленів до антарктичного криля, яким харчуються багато місцевих риб, птахів і морських ссавців. Вчені наголошують: в умовах глобального потепління, яке спричиняє танення льодовиків, захист природи Антарктики - особливо актуальний.

У 2009 і 2016 роках Комісії вдалося узгодити створення двох морських заповідників в Антарктиці: навколо Південних Оркнейських островів площею 94 тисячі квадратних кілометрів і в районі моря Росса площею два мільйони квадратних кілометрів.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія, Китай
 

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