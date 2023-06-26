У США виготовляють 24 тисячі 155 мм снарядів в місяць

США значно збільшили виробництво артилерійських 155 мм снарядів на тлі їхньої нестачі через постачання Україні, пише Мілітарний.



Начальник відділу закупівель сухопутних військ США Даг Буш розповів, що зараз США виробляють 24 тисячі снарядів калібром 155 мм щомісяця.

Такі показники приводяться проти 14 тисяч на початок російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Даг Буш зазначив, що до 2025 року США планують наростити виробництво до 70-80 тисяч снарядів на місяць.

«Ми знаходимося на дуже швидкому шляху до дійсно високих показників», - розповів Даг Буш.

Буш запевнив, що американські збройні сили перебувають на вірному шляху до поповнення своїх запасів, наголосивши, що країна «не збирається виснажуватися».

Також зараз керівники оборонної промисловості намагаються наростити виробництво основних боєприпасів, які використовуються українськими військами, включаючи ракети до M142 HIMARS та до протиповітряної оборони.

Головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон сказав, що оборонному гіганту знадобиться 18-24 місяці, щоб його заводи з виробництва боєприпасів заробили на повну потужність.

Інші нещодавні повідомлення свідчать про те, що НАТО вже досягло критичної точки зору щодо наявності боєприпасів для України.

Проте ОПК України та союзних країн не гають часу, та вкладають нові кошти у виробництво боєприпасів.

Європейські компанії, включаючи британську BAE Systems, французьку Thales та німецьку Rheinmetall, нарощують виробництво. Гендиректор останньої Армін Паппергер говорив нещодавно, що його компанія здатна виробляти 450 тис 155-мм снарядів на рік, а після завершення поглинання іспанської Expal - і всі 600 тис. За словами Мікаела Йоханссона, очолювана ним шведська Saab зможе до початку 2025 року буде виробляти 400 тис таких снарядів на рік.

Також український концерн «Укроборонпром» працює над освоєнням артилерійського 155 мм снаряда.