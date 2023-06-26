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АНАЛІТИКА

Пісторіус пояснив, чому Німеччина утримується від «коаліції винищувачів»

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив стриману позицію Берліна щодо участі у "коаліції винищувачів".

Про це він сказав у суботу, 24 червня, в кулуарах заходу Соціал-демократичної партії Німеччини в місті Ауріх, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Пісторіус підкреслив, що в питанні винищувачів Німеччина перебуває не у перших рядах.

"Ми були експертами з постачання танків і танкової техніки, є експертами з протиповітряної оборони, яка, як і раніше, має величезне значення", - сказав він.

Той факт, що Німеччина не входить до "коаліції винищувачів", Пісторіус пояснив тим, що вона не має літаків F-16.

Крім того, зазначив міністр, подібна підтримка потребує часу.

"Швидка допомога не може бути надана найближчими тижнями, тому що необхідно провести навчання, мають бути підготовлені ремонт та логістика", - наголосив глава міноборони Німеччини.

За його словами, винищувачі F-16 є лише у деяких союзників НАТО. Бундесвер, наприклад, користується винищувачами Eurofighter та Tornado.

На початку червня Пісторіус в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що питання участі Берліна в "коаліції винищувачів" вивчається і має бути вирішене протягом двох тижнів.

Раніше Пісторіус заявляв, що Німеччина розглядає варіанти підтримки коаліції країн, які планують навчати українських пілотів на західних винищувачах.

Водночас головнокомандувач ВПС Німеччини Інго Герхартц сказав, що Берлін міг би допомогти інфраструктурою або навчаннями.
 

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