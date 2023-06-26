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АНАЛІТИКА

Для українців у Чехії з 1 липня змінюються умови надання житла та виплат

 

Із 1 липня для українців у Чехії набувають чинності поправки до Lex Ukrajina V, які регулюють питання з наданням допомоги та безкоштовного житла.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, скасовуються окремі виплати для шукачів притулку. Натомість діятиме лише комплексна фінансова допомога. Вона включатиме витрати на житло й інші потреби українців. Після того як мине 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, переселенці отримуватимуть прожитковий мінімум - 3 130 крон (5 200 грн).

Солідарні виплати отримуватимуть тільки власники житла, які прихистили українців і проживають із ними разом. Але зміниться сума - замість 3 000 крон буде 2 400 крон. А ті, хто надав прихисток переселенцям, але не живе з ними, більше допомогу отримувати не будуть. Натомість українці мають укласти договір про оренду й самостійно оплачувати житло зі своєї комплексної допомоги.

Соціальне житло надаватиметься на 150 днів з моменту надання тимчасового захисту. Якщо термін безкоштовного проживання на момент набрання чинності поправки вже вичерпаний, українцям нададуть ще 90 додаткових безкоштовних днів на пошук квартири. Коли сплине і цей термін, всі шукачі притулку, які не входять до категорії вразливих осіб, повинні або домовитися з власником про оплату житла, або знайти собі нове.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Чехія
 

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