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АНАЛІТИКА

У ЄС показали, як знизили залежність від російських енергоресурсів

У ЄС показали, як знизили залежність від російських енергоресурсів

 

Імпорт російської нафти до країн ЄС знизився на 90% порівняно з обсягами до початку повномасштабної війни.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікувала Єврокомісія.

Доданий графік від Євростату, статистичного відомства ЄС, демонструє, як після 2019 року поступово знижувався імпорт російської нафти та нафтопродуктів, та як цей процес різко прискорився після відкритого нападу РФ на Україну.

"Станом на березень імпорт нафти з Росії до ЄС знизився на 90%, якщо порівнювати з середніми обсягами 2019-2022 років. Санкції ЄС проти Росії та гранична ціна на російську нафту і пов'язані продукти, що встановлена G7, демонструють результати", - зазначили у Єврокомісії.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом існуючих санкцій.

Серед іншого, він передбачає заборону заходити в порти і шлюзи ЄС суднам, яких компетентні органи підозрюють у причетності до перевезення підсанційної нафти чи нафти, купленої за ціною вищою за граничну.

Також завершується тимчасовий виняток із санкцій для Німеччини та Польщі щодо постачання сирої нафти з Росії через північну секцію нафтопроводу "Дружба". Водночас цим шляхом можна буде прокачувати нафту з Казахстану чи інших третіх країн.

Ключові теги: ЄС
 

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