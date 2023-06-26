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Польща продовжить укріплювати кордон з Білоруссю та Росією
07:49 26.06.2023 |
Очільник польського уряду Матеуш Моравецький і керівник міноборони країни Маріуш Блащак відвідали Кринки Підляського воєводства, що на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.
Під час зустрічі із прикордонниками міністр оборони Польщі Маріуш Блащак нагадав, що восени 2021 року з боку білоруського кордону були спроби гібридних атак, режим Лукашенка організував міграційний тиск. У відповідь була побудована стала огорожа, яка оснащена телеметрією.
"Такі ж рішення діють і на кордоні із Калінінградською областю РФ. Ми дбаємо, щоб кордон був безпечним та щільним. Ми свідомі того, що загрози не зникли. Польщу атакували, щоб Росія могла відновити свою імперію", - заявив Блащак.
Керівник оборонного відомства також відзначив, що інвестування в прикордонні загорожі є правильним та потрібним рішенням.
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