Польща продовжить укріплювати кордон з Білоруссю та Росією

Очільник польського уряду Матеуш Моравецький і керівник міноборони країни Маріуш Блащак відвідали Кринки Підляського воєводства, що на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Під час зустрічі із прикордонниками міністр оборони Польщі Маріуш Блащак нагадав, що восени 2021 року з боку білоруського кордону були спроби гібридних атак, режим Лукашенка організував міграційний тиск. У відповідь була побудована стала огорожа, яка оснащена телеметрією.

"Такі ж рішення діють і на кордоні із Калінінградською областю РФ. Ми дбаємо, щоб кордон був безпечним та щільним. Ми свідомі того, що загрози не зникли. Польщу атакували, щоб Росія могла відновити свою імперію", - заявив Блащак.

Керівник оборонного відомства також відзначив, що інвестування в прикордонні загорожі є правильним та потрібним рішенням.