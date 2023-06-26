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Представники «ядерної п'ятірки» зустрілися в Каїрі
07:38 26.06.2023 |
Представники Сполучених Штатів Америки, Китаю, Росії, Великобританії та Франції - п'ятьох держав, що володіють ядерною зброєю - провели робочу нараду в Каїрі, повідомив 23 червня Державний департамент США.
"Експерти міністерств закордонних справ і оборони обговорили зниження стратегічних ризиків, а також ядерні доктрини та політику", - йдеться в повідомленні.
Зустріч, організатором якої виступив Вашингтон, відбулася 13-14 червня в рамках обговорення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
"Американська делегація привітала фаховий підхід делегацій та включення до тематичних обговорень представників оборонних відомств", - заявив Держдепартамент, додавши, що США, які головують зараз у цьому форматі, "продовжать зусилля, спрямовані на сприяння обговоренню цих важливих тем".
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