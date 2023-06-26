Представники «ядерної п'ятірки» зустрілися в Каїрі

Представники Сполучених Штатів Америки, Китаю, Росії, Великобританії та Франції - п'ятьох держав, що володіють ядерною зброєю - провели робочу нараду в Каїрі, повідомив 23 червня Державний департамент США.

"Експерти міністерств закордонних справ і оборони обговорили зниження стратегічних ризиків, а також ядерні доктрини та політику", - йдеться в повідомленні.

Зустріч, організатором якої виступив Вашингтон, відбулася 13-14 червня в рамках обговорення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Американська делегація привітала фаховий підхід делегацій та включення до тематичних обговорень представників оборонних відомств", - заявив Держдепартамент, додавши, що США, які головують зараз у цьому форматі, "продовжать зусилля, спрямовані на сприяння обговоренню цих важливих тем".