Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світова економіка перебуває на критичному етапі боротьби з інфляцією – BIS

 

Швейцарський Банк міжнародних розрахунків (BIS), який займається сприянням роботі світових центробанків і економічними дослідженнями, закликав до подальшого підвищення процентних ставок, попередивши, що світова економіка зараз перебуває у вирішальній точці через намагання країн стримати інфляцію.

Про це пише Reuters.

Попри невпинне підвищення ставок протягом останніх 18 місяців, інфляція в багатьох провідних економіках залишається вперто високою, в той час як стрибок вартості запозичень спровокував найсерйозніші банківські колапси з часів фінансової кризи 15 років тому.

За словами генерального директора BIS Агустіна Карстенса, світова економіка перебуває на переломному етапі, тому необхідно відповісти на серйозні виклики.

Він додав, що монетарна політика повинна відновити цінову стабільність, а фіскальна політика повинна консолідуватися.

Клаудіо Боріо, керівник грошово-кредитного та економічного підрозділу BIS, підкреслив, що існує ризик виникнення "інфляційної психології", хоча більші, ніж очікувалося, підвищення ставок у Великій Британії та Норвегії минулого тижня показали, що центральні банки намагаються "виконати свою роботу" з точки зору розв'язання проблеми.

Зазначається, що чим довше інфляція залишатиметься на високому рівні, тим сильнішим і тривалішим буде необхідне посилення монетарної політики.

Згідно зі звітом BIS, якщо процентні ставки повернуться до рівня середини 1990-х років, загальний тягар обслуговування боргу для провідних економік буде, за інших рівних умов, найвищим в історії.

За словами Боріо, центральні банки мають взяти інфляцію під свій контроль, питання тільки в тому, якою буде ціна.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9238
  0,1500
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6462  0,01 0,03 37,3662  0,02 0,05
EUR 40,0912  0,08 0,20 41,0085  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес