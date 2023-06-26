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Світова економіка перебуває на критичному етапі боротьби з інфляцією – BIS
07:39 26.06.2023 |
Швейцарський Банк міжнародних розрахунків (BIS), який займається сприянням роботі світових центробанків і економічними дослідженнями, закликав до подальшого підвищення процентних ставок, попередивши, що світова економіка зараз перебуває у вирішальній точці через намагання країн стримати інфляцію.
Про це пише Reuters.
Попри невпинне підвищення ставок протягом останніх 18 місяців, інфляція в багатьох провідних економіках залишається вперто високою, в той час як стрибок вартості запозичень спровокував найсерйозніші банківські колапси з часів фінансової кризи 15 років тому.
За словами генерального директора BIS Агустіна Карстенса, світова економіка перебуває на переломному етапі, тому необхідно відповісти на серйозні виклики.
Він додав, що монетарна політика повинна відновити цінову стабільність, а фіскальна політика повинна консолідуватися.
Клаудіо Боріо, керівник грошово-кредитного та економічного підрозділу BIS, підкреслив, що існує ризик виникнення "інфляційної психології", хоча більші, ніж очікувалося, підвищення ставок у Великій Британії та Норвегії минулого тижня показали, що центральні банки намагаються "виконати свою роботу" з точки зору розв'язання проблеми.
Зазначається, що чим довше інфляція залишатиметься на високому рівні, тим сильнішим і тривалішим буде необхідне посилення монетарної політики.
Згідно зі звітом BIS, якщо процентні ставки повернуться до рівня середини 1990-х років, загальний тягар обслуговування боргу для провідних економік буде, за інших рівних умов, найвищим в історії.
За словами Боріо, центральні банки мають взяти інфляцію під свій контроль, питання тільки в тому, якою буде ціна.
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