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АНАЛІТИКА

Без західних брендів: У московських ТРЦ простоює рекордна кількість площ

 

Частка вакантних площ у торгових центрах (ТЦ) Москви зросла до 14,5% - це максимум з 2009 року.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на дослідження компанії "Магазин магазинів".

Російські аналітики зауважують, що нинішня частка вакантних площ перевищила показник 2015 року. Тоді через санкції у ТЦ Москви простоювало 10% площ.

Аналітики ще однієї російської консалтингової компанії Nikoliers оцінюють рівень вакантності московських ТРЦ у 13,5%, NF Group - у 14,2%.

Експерти вказують, що частка порожніх площ зросла через те, що у міжнародних брендів закінчується термін орендних угод, а самі вони йдуть з Росії. Загалом міжнародні рітейлери зберегли не більше 20% договорів оренди, оцінив керуючий партнер "Ванчугов та партнери" Олексій Ванчугов. Він додав, що решта площ від західних мереж перейшла до інших компаній або ведеться пошук орендарів.

Водночас при високому рівні вакантних площ спостерігається мінімальне введення в експлуатацію нових ТЦ у Москві. Так, у першій половині року відкрили всього один об'єкт - "Мітіно Парк" площею 27 тис. кв. м. У NF Group розповіли, що до кінця року анонсовано запуск ще кількох ТЦ на 167,2 тис. кв. м, але насправді цього може не статися.

Директор департаменту торговельної нерухомості NF Group Євгенія Хакбердієва зазначила, що власники об'єктів зараз переважно змінюють концепції вже існуючих торговельних центрів.

Директор з продажу Point Estate Роман Амелін додає, що девелопери поки не бачать особливих перспектив у цьому сегменті та заморожують плани.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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