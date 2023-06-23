ЄС посилює процедуру імпорту сталепродукції та виробів: із вересня необхідно довести країну походження прокату

Євросоюз у рамках 11-го пакета санкцій проти РФ посилив обмеження на імпорт товарів зі сталі, йдеться в пресрелізі, оприлюдненому на сайті Єврокомісії.

Компанії, що постачають метал до країн ЄС, повинні будуть додатково надати докази, що використані вихідні матеріали для переробки в третій країні не були поставлені з РФ.

Нові вимоги щодо посилення процедури імпорту для ефективнішого виконання раніше введеного так званого металургійного ембарго на сталеву продукцію російського походження набувають чинності із 30 вересня 2023 року.

Запроваджена раніше заборона поширюється, зокрема, на гарячекатаний і холоднокатаний прокат, трансформаторну сталь, оцинкований прокат, білу бляху, нержавійний прокат, арматуру, катанку та інший сортовий прокат, а також види зварних труб (зокрема, великого діаметру) і безшовних труб (зокрема, нержавійних). Водночас для напівфабрикатів із заліза або нелегованої сталі, а також для слябів обмеження набувають чинності з весни та осені 2024 року відповідно.

