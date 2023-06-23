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АНАЛІТИКА

FATF відмовилася вносити РФ до чорного списку за пропозицією України

 

Пропозиція України внести Росію до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) не знайшла підтримки на пленарному засіданні групи, яке відбулося 19-23 червня в Парижі.

"Призупинення членства Російської Федерації залишається в силі... FATF знову заявляє, що всі юрисдикції мають проявляти пильність щодо поточних ризиків, пов'язаних з обходом заходів, ужитих проти РФ, для захисту міжнародної фінансової системи", - повторено в підсумковому комюніке колишню позицію організації.

Міністр фінансів України Сергій Марченко розкритикував таке рішення FATF.

"Росія, безумовно, відповідає критеріям для внесення до чорного списку, і ми не погоджуємося з рішенням FATF не включати Росію до чорного списку. Має бути консолідована позиція міжнародної спільноти щодо протидії загрозі, яку Росія становить для цілісності світової фінансової системи", - заявив він.

Марченко наголосив, що необхідно змусити Кремль припинити кричущі порушення міжнародних норм і стандартів FATF.

"Кожен день зволікання і відсутності належних дій сприяє подальшому хаосу та руйнуванню", - зазначив міністр фінансів України.

Серед інших рішень у комюніке зазначено, що члени FATF погодилися опублікувати четверте цільове оновлення про реалізацію Рекомендацій FATF щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів.

Крім того, організація просунулася в роботі щодо запобігання неправомірному використанню некомерційних організацій (НКО) і погодилася опублікувати для громадського обговорення можливі зміни до Рекомендації 8 та оновлений документ FATF про передовий досвід боротьби зі зловживанням НКО.

Пленарне засідання також обговорило можливі поліпшення рекомендацій 4 та 38, щоб надати країнам суворіші правові заходи для замороження, арешту та конфіскації злочинного майна та майна відповідної вартості, включно з конфіскацією без винесення обвинувального вироку. FATF планує завершити ці проєкти в жовтні 2023 року.

Члени FATF також погодили нові проєкти, зокрема проєкт щодо вдосконалення розслідувань і судових переслідувань у справах про відмивання грошей.

Новими юрисдикціями, що підлягають посиленому моніторингу, за підсумками пленарного засідання стали Камерун, Хорватія і В'єтнам. Організація нагадала, що коли вона застосовує до юрисдикції посилений моніторинг, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання реалізувати План дій щодо швидкого усунення виявлених стратегічних недоліків в узгоджені терміни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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