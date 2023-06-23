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Китайська держкомпанія постачала Росії порох для виробництва боєприпасів, - NYT
22:59 23.06.2023 |
Китайська державна компанія Poly Technologies минулого року як мінімум двічі постачала до Росії великих партій бездимного пороху для виробництва боєприпасів. Отримувачем компонентів був Барнаульський патронний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як повідомляється, Барнаульський патронний завод у РФ отримав із Китаю порох, якого достатньо для виробництва щонайменше 80 мільйонів патронів.
Постачання було здійснено державною компанією Poly Technologies, яка вже перебуває під санкціями США за поширення ракетних технологій і надання підтримки Ірану.
Як зазначає видання, ці дані знову порушують питання про роль Китаю в підтримці Росії, яка веде загарбницьку війну в Україні.
Офіційні особи США висловили занепокоєння, що Пекін може відправляти в Росію "летальну допомогу", хоча вони не сказали прямо, що Китай здійснював такі поставки.
Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Пекіні заявив, що КНР запевнила Штати у тому, що вони не надають летальну допомогу РФ для війни проти України. Однак він стурбований, що "приватні китайські компанії можуть надавати допомогу Росії".
Зазначається, що Барнаульський патронний завод випускає набої для автоматів Калашникова і снайперських гвинтівок, а також міг служити тренувальною базою для ПВК "Вагнера".
Видання зазначає, що не має прямих доказів використання китайського пороху для виробництва саме бойових патронів. В даних митного обліку вказувалось, що поставки призначалися "для виробництва патронів іноземного зразка". Проте опитані експерти вважають, що це припущення є найбільш природним у нинішній ситуації.
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