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В США виписали перший штраф за використання ChatGPT
17:39 23.06.2023 |
Юристів в США було оштрафовано за використання в справі фейкової інформації, що була надана нейромережею ChatGPT.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Нью-Йоркська юридична фірма Levidow, Levidow & Oberman PC отримала штраф у розмірі 5 тисяч доларів за використання у судовому провадженні фейкових цитат, згенерованих штучним інтелектом.
Дана справа стала першою у світі, де ШІ підставив людину і став причиною покарання.
Однак, як можна зрозуміти з вердикту суду, проблема полягала не стільки в штучному інтелекті, скільки в тому, що оштрафовані юристи свідомо проігнорували ознаки фейковості цитат, виданих нейромережею
За даними Bloomberg, юристами була використана нейромережа ChatGPT.
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