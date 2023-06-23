«Клуб експертів» проаналізував ключові макроекономічні тенденції в Україні та світі – відео

Київський аналітичний центр "Клуб експертів" на своєму YouTube-каналі представив черговий відеоогляд макроекономічної ситуації в Україні та у світі.

У новому випуску засновник "Клубу експертів", кандидат економічних наук Максим Уракін зазначив, що оскільки офіційні дані щодо чисельності населення України наразі не доступні через війну, яка триває, оцінки ООН станом на червень 2023 року (43,3 мільйона осіб) не є повністю коректними.

"Ці оцінки не можуть бути достатньо точними з огляду на наявність інших джерел даних, таких як "Український інститут майбутнього", який у своєму останньому дослідженні оцінює наявне населення в 29 мільйонів жителів. Це відображає значне скорочення населення майже на 9 мільйонів за останній рік, спричинене масовим виїздом громадян за межі країни після початку війни", - зазначив Уракін.

Попри ці виклики, перспективи для валового внутрішнього продукту (ВВП) України можна вважати обнадійливими.

"Спад ВВП у першому кварталі 2023 року знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 13,5%. Але ми передбачаємо загальну позитивну тенденцію з огляду на прогноз НБУ, який очікує відновлення економіки починаючи з другого кварталу 2023 року", - зазначив експерт.

Зі збільшенням негативного сальдо зовнішньої торгівлі України, стає очевидно, що країна стикається з новими викликами.

"За січень-квітень 2023 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарах збільшилося в 40 разів порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $7,04 млрд. Це означає, що витрати України на закупівлю необхідних товарів на 7 млрд доларів перевищили доходи від експорту українських товарів", - наголосив Уракін.

Світова економіка продовжує показувати помітні ознаки відновлення після шоків, спричинених пандемією COVID-19. При цьому темпи зростання ВВП провідних країн помітно відрізняються.

"У США економіка демонструє помірне зростання на 1,3% у першому кварталі 2023 року, що на 0,2% більше, ніж було повідомлено раніше. У Китаї тим часом ВВП зріс на 2,2% у першому кварталі 2023 року, що більше, ніж очікувалося, завдяки відновленню експорту та споживчих витрат. Обсяг цифрової економіки Китаю 2022 року також значно збільшився - на 10,3% і досяг 50,2 трлн юанів ($7,25 трлн), що свідчить про посилення ролі цифрової економіки в загальному економічному зростанні країни", - зазначив Максим Уракін.

Експерт наголосив, що незважаючи на різні рівні зростання, видно, що економіки різних країн все ще зазнають труднощів у зв'язку з наслідками пандемії та глобальною невизначеністю. Водночас вони продовжують адаптуватися і зміцнюватися, що підтверджують ці останні дані.



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