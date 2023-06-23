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АНАЛІТИКА

Нідерланди додатково обмежать експорт чипів до Китаю

 

Нідерланди збираються додатково обмежити постачання чипів та мікросхем до Китаю. Обмеження планують оприлюднити 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Уряд Нідерландів планує опублікувати нові правила експортного контролю, які обмежуватимуть експорт мікросхем до Китаю. Мова йде про продукти нідерландської компанії ASML Holding NV.

За даними видання, у самому документі не будуть згадувати Китай чи ASML, але обмеження будуть спрямовані на них.

Уряд Нідерландів планує опублікувати документ, який зможуть використовувати й інші члени ЄС, не пізніше 30 червня або в перший тиждень липня.

На нові обмеження відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він нагадав, що ЄС в одинадцятому пакеті санкцій проти Росії запровадив механізми протидії обходу санкцій через треті країни.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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