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Суд ЄС: Угорщина порушує правила ЄС, перешкоджаючи мігрантам отримати притулок
14:21 23.06.2023 |
Суд Європейського Союзу у четвер постановив, що Угорщина нехтує законами ЄС і порушує права мігрантів, змушуючи їх починати процес отримання притулку в угорських посольствах в Сербії та Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у рішенні Суду ЄС.
Згідно з рішенням, яке є обов'язковим для виконання, уряд у Будапешті неправомірно перешкоджав можливості подати заяву про надання притулку в Угорщині.
Як зазначається у документі, змушуючи мігрантів подавати заяви у посольствах, розташованих в третіх країнах, Угорщина не виконала своїх зобов'язань згідно із законодавством ЄС.
У Суді нагадали, що у 2020 році в Угорщині ухвалили закон, згідно з яким особи, які хочуть отримати міжнародний захист, змушені їхати до Белграда або Києва, щоб особисто подати заяву на отримання дозволу на в'їзд до Угорщини.
Європейська комісія вважає, що, ухваливши ці положення, Угорщина не виконала своїх зобов'язань за законодавством ЄС. Правила зобов'язують усі країни-члени ЄС мати спільні процедури надання притулку.
Суд заявив, що Угорщина, по суті, позбавляє людей, які шукають захисту, права на ефективний, простий і швидкий доступ до процедур, необхідних для отримання притулку.
Суд вважає, що встановлене обмеження не може бути виправдане метою охорони здоров'я населення, і, зокрема, боротьбою з поширенням Covid-19, як стверджувала Угорщина.
Згідно з рішенням, зобов'язання їхати до третьої країни могло поставити людей під загрозу зараження і поширення хвороби.
Крім того, умови, які Угорщина нав'язує їм, є непропорційним втручанням в їхні права.
Якщо угорський уряд не адаптує своє законодавство до цього рішення, Єврокомісія може подати новий позов з вимогою застосувати штрафи щодо Будапешта.
Також варто зазначити, що країни ЄС досягли домовленості у справі розселення мігрантів: попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.
Згідно з пропозицією Швеції, яка наразі очолює Раду ЄС, країни матимуть три варіанти: вони зможуть приймати мігрантів, платити за тих, кого не прийняли, або обрати так звану "оперативну допомогу".
За оцінками, близько 30 000 мігрантів можуть прибувати до Європейського Союзу щороку.
"Вартість" одного неприйнятого мігранта була узгоджена на рівні 20 000 євро.
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