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Facebook та Instagram у Канаді закриють користувачам доступ до новин
13:38 23.06.2023 |
Meta закриє доступ до новин на своїх платформах Facebook та Instagram для всіх користувачів у Канаді, як тільки набуде чинності закон, який зобов'язує інтернет-гігантів платити видавцям новин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Закон було запропоновано після скарг канадських ЗМІ, які вимагали жорсткішого регулювання технологічних компаній, щоб вони не витісняли новинні компанії з ринку онлайн-реклами.
"Сьогодні ми підтверджуємо, що доступ до новин у Facebook та Instagram буде припинено для всіх користувачів у Канаді після набрання чинності Законом про онлайн-новини", - йдеться у заяві Meta.
Даніель Коффі, президент глобальної галузевої групи News Media Alliance, заявила, що після схвалення законопроекту в Сенаті канадському парламенту слід поаплодувати за те, що він протистоїть великим технологічним компаніям.
"Ми надихнуті визнанням необхідності забезпечення справедливої компенсації як у Канаді, так і за кордоном, і сподіваємося, що Сполучені Штати наслідуватимуть цей приклад", - додала Коффі.
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