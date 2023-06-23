Facebook та Instagram у Канаді закриють користувачам доступ до новин

Meta закриє доступ до новин на своїх платформах Facebook та Instagram для всіх користувачів у Канаді, як тільки набуде чинності закон, який зобов'язує інтернет-гігантів платити видавцям новин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Закон було запропоновано після скарг канадських ЗМІ, які вимагали жорсткішого регулювання технологічних компаній, щоб вони не витісняли новинні компанії з ринку онлайн-реклами.

"Сьогодні ми підтверджуємо, що доступ до новин у Facebook та Instagram буде припинено для всіх користувачів у Канаді після набрання чинності Законом про онлайн-новини", - йдеться у заяві Meta.

Даніель Коффі, президент глобальної галузевої групи News Media Alliance, заявила, що після схвалення законопроекту в Сенаті канадському парламенту слід поаплодувати за те, що він протистоїть великим технологічним компаніям.

"Ми надихнуті визнанням необхідності забезпечення справедливої компенсації як у Канаді, так і за кордоном, і сподіваємося, що Сполучені Штати наслідуватимуть цей приклад", - додала Коффі.