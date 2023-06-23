Румунія на шляху до лідерства у видобутку газу в ЄС

"Завдяки Neptun Deep Румунія стане найбільшим виробником природного газу в ЄС і надійним джерелом енергії для всього регіону", - заявив голова правління австрійської нафтогазової компанії OMV Альфред Штерн (Alfred Stern), оголошуючи 21 червня про ухвалення остаточного інвестиційного рішення щодо освоєння відкритого ще 2012 року родовища в Чорному морі. Проєкт довго пробуксовував, але тепер покликаний з 2027 року значною мірою замінити російський газ у всій Південно-Східній Європі.

Румунії довелося змінити податкове законодавство

Інвестиції в проєкт можуть сягнути 4 мільярдів євро. Половину з них візьме на себе контрольована австрійською OMV румунська фірма OMV Petrom, іншу половину інвестує компанія Romgaz. Вона на 70 відсотків належить румунській державі і є найбільшим постачальником природного газу в країні.

До того ж, уряд і пенсійний фонд Румунії володіють загалом понад 42 відсотками акцій компанії OMV Petrom, в якій австрійському концерну належить контрольний пакет у 51 відсоток. Таким чином, основним інвестором в освоєння родовища фактично виявиться румунська держава. Тож не дивно, що в Бухаресті майже ціле десятиліття висловлювалися політичні сумніви щодо доцільності проєкту.

Однак повномасштабна російська агресія проти України в лютому 2022 року і енергетична криза в ЄС, що розпочалася потім, розвіяли ці сумніви. Румунська влада прискорила створення необхідних для проєкту правових рамок, зокрема ухвалила нове податкове законодавство. За колишніх ставок рентабельність освоєння Neptun Deep викликала великі сумніви. Тому американська корпорація ExxonMobil торік за 1 мільярд євро продала компанії Romgaz свою 50-відсоткову частку в цьому морському родовищі.

Для глави OMV і одночасно голови наглядової ради OMV Petrom Альфреда Штерна реформа податкового законодавства Румунії була ключовою умовою для ухвалення остаточного інвестиційного рішення. Румунська дочірня фірма австрійського концерну буде оператором родовища Neptun Deep, яке розташоване приблизно за 160 кілометрів від узбережжя на глибинах від 100 до 1000 метрів.

Румунський газ піде в сусідні країни

Як повідомляє OMV, у найближчі три-чотири роки належить побудувати бурову платформу, пробурити під водою десять свердловин, встановити три підводні виробничі системи з відповідними трубопроводами, прокласти основний трубопровід до берега в районі міста Тузла і встановити там газовимірювальну станцію. Після цього можна буде приблизно десять років експлуатувати родовище Neptun Deep, запаси якого оцінюють у 100 мільярдів кубометрів.

Такі обсяги значно перевищать потреби Румунії, тому Альфред Штерн одразу ж зробив акцент на експортному потенціалі родовища, заявивши, що воно стане джерелом енергії "для всього регіону". Йдеться про Балканський півострів або, інакше кажучи, про Південно-Східну Європу. Тут деякі країни до останнього часу особливо сильно залежали від "Газпрому", наприклад Молдова чи Болгарія.

У недалекому майбутньому Румунія зможе збільшити поставки трубопровідного газу цим та іншим своїм сусідам. Таким чином вона складе додаткову конкуренцію Росії в регіоні, куди "Газпром" постачає зараз газ через другу нитку "Турецького потоку". Трубопровід під назвою "Балканський потік" йде через Болгарію в Сербію та Угорщину.

Однак Болгарія і так уже сильно знизила свою залежність від РФ, оскільки завдяки магістральному газопроводу TAP із 2021 року одержує азербайджанський газ, який іде через Туреччину, а завдяки інтерконектору (з'єднувальному газопроводу) IGB, який запрацював у жовтні 2022 року, отримала змогу не лише істотно збільшити постачання з Азербайджану, а й імпортувати ще й скраплений газ через Грецію.