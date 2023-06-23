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АНАЛІТИКА

Грузія несподівано відклала закон про «деолігархізацію» під тиском ЄС

 

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" вирішила відкласти ухвалення законопроєкту про "деолігархізацію", що є однією з умов Європейського Союзу для надання статусу кандидата країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе в четвер заявив, що з проханням не ухвалювати закон про "деолігархізацію" до влади звернувся Брюссель, зокрема голова Європейської ради Шарль Мішель.

У зв'язку з цим, за словами Кобахідзе, ухвалення законопроєкту в третьому, остаточному читанні, відкладається до грудня. Грузинська влада очікує, що до того часу ЄС узагалі зніме відповідну рекомендацію.

Раніше Венеційська комісія Ради Європи закликала владу Грузії не ухвалювати законопроєкт "Про деолігархізацію", порадивши натомість зосередитись на посиленні чесної конкуренції, боротьби з корупцією на найвищому рівні, незалежності судів і плюралізмі ЗМІ.

Попри це, вже після висновку грузинський парламент проголосував за законопроєкт у другому читанні.

"Деолігархізація" - одна з дванадцяти рекомендацій Європейської комісії для отримання Грузією статусу кандидата на членство в ЄС.

У проміжному висновку щодо Грузії, опублікованому в четвер, Єврокомісія констатувала, що три вимоги виконані, щодо семи - досягнуто "певного прогресу", щодо однієї - "обмежений прогрес" і щодо ще однієї, а саме плюралізму засобів масової інформації, - "жодного прогресу".
Ключові теги: Грузія
 

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