США зможуть повноцінно розгорнути систему протиракетної оборони THAAD у Кореї для перехоплення балістичних ракет поза атмосферою

У 2017 році США розмістили в Республіці Корея систему протиракетної оборони THAAD. Це була відповідь на пуск чотирьох північнокорейських балістичних ракет. Усі ці роки розгортання мало тимчасовий характер, але скоро це зміниться.

Побоювання з приводу впливу електромагнітних хвиль системи протиракетної оборони на організм людини та навколишнє середовище призвели до протестів. Уряд ініціював проведення екологічної оцінки, яке завершилося цього тижня.

Система протиракетної оборони розташована приблизно за 215 км на південний схід від Сеула. Оцінка показала, що максимальна кількість електромагнітних хвиль була набагато меншою за допустиму межу.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на прес-реліз Міністерства оборони Республіки Корея. Додатково зазначається, що відомство найняло сторонніх експертів для того, щоб зробити оцінку більш достовірною.

Влада країни наполягає на повному розгортанні THAAD, оскільки КНДР прискорює ракетну та ядерну програми. Завершення екологічної оцінки дасть змогу наростити темпи будівництва інфраструктури.