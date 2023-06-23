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Блінкен і Гуттереш обговорили взаємодію на тлі погроз РФ вийти із «зернової угоди»
08:59 23.06.2023 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем заяви Росії з погрозами припинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі, дія якої продовжується до 17 липня.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, поширеному в четвер, передає Укрінформ.
«Держсекретар Блінкен і Генеральний секретар Гуттереш погодилися щодо важливості Чорноморської зернової ініціативи для глобальної продовольчої безпеки, а також щодо негативного впливу на імпортерів харчових продуктів в разі її зупинення, особливо в країнах, що розвиваються», - зауважили в американському дипломатичному відомстві.
При цьому зазначається, що Ентоні Блінкен подякував генсеку ООН за «тверду відданість принципам Статуту ООН», у тому числі суверенітету й територіальній цілісності в контексті повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Як повідомлялося, Росія погрожує вийти із зернової угоди, якщо їй не вдасться відновити прокачку аміаку трубопроводом «Тольятті - Одеса» та частково зняти обмеження на власний експорт.
В уряді України заявили про фактичне блокування російською стороною зернової ініціативи. РФ відкрито саботує інспекцію суден, що зменшило пропускну спроможність коридору до менш як 20% від можливої.
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