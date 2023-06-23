Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Блінкен і Гуттереш обговорили взаємодію на тлі погроз РФ вийти із «зернової угоди»

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем заяви Росії з погрозами припинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі, дія якої продовжується до 17 липня.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, поширеному в четвер, передає Укрінформ.

«Держсекретар Блінкен і Генеральний секретар Гуттереш погодилися щодо важливості Чорноморської зернової ініціативи для глобальної продовольчої безпеки, а також щодо негативного впливу на імпортерів харчових продуктів в разі її зупинення, особливо в країнах, що розвиваються», - зауважили в американському дипломатичному відомстві.

При цьому зазначається, що Ентоні Блінкен подякував генсеку ООН за «тверду відданість принципам Статуту ООН», у тому числі суверенітету й територіальній цілісності в контексті повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомлялося, Росія погрожує вийти із зернової угоди, якщо їй не вдасться відновити прокачку аміаку трубопроводом «Тольятті - Одеса» та частково зняти обмеження на власний експорт.

В уряді України заявили про фактичне блокування російською стороною зернової ініціативи. РФ відкрито саботує інспекцію суден, що зменшило пропускну спроможність коридору до менш як 20% від можливої.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1852
  0,2358
 0,59

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6196  0,14 0,37 37,3396  0,02 0,04
EUR 40,0748  0,00 0,00 41,0856  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес