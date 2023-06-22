Китай викинув Росію з проєкту спільного літака

Китай виключив Росію з проєкту лайнера CR929, який розробляли з 2017 року, плануючи створити конкурента Boeing і Airbus.

Про це пише The Air Current.

На авіасалоні в Ле-Бурже новий літак місткістю 280 пасажирів, створення якого оцінювали в $50 млрд, було представлено як власну китайську розробку, в якій не брали участь Росія.

Джерело в галузі підтвердило The Air Current, що Росію виключено з проєкту: Пекін вирішив продовжувати його своїми силами.

Зазначається, що проблеми з російською участю у створенні літака, який цього року здійснив перший політ, почалися з перших же років. Так, китайська сторона відмовилася допускати Росію до отримання доходів від продажу літака на внутрішньому китайському ринку. Замість цього Об'єднаній авіабудівній корпорації пропонували підвищену частку від продажів у світі (70%). Але саме в Китаї очікувався попит на літак у кількості 3 тисячі машин, тоді як його світові перспективи були неясними.

У 2022 році, після початку війни в Україні та запровадження західних санкцій проти російської авіагалузі, Китай вирішив відмовитися від усіх російських напрацювань у CR929 і замінити їх західними.