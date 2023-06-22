Фінансові новини
- |
- 22.06.23
- |
- 22:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай викинув Росію з проєкту спільного літака
20:42 22.06.2023 |
Китай виключив Росію з проєкту лайнера CR929, який розробляли з 2017 року, плануючи створити конкурента Boeing і Airbus.
Про це пише The Air Current.
На авіасалоні в Ле-Бурже новий літак місткістю 280 пасажирів, створення якого оцінювали в $50 млрд, було представлено як власну китайську розробку, в якій не брали участь Росія.
Джерело в галузі підтвердило The Air Current, що Росію виключено з проєкту: Пекін вирішив продовжувати його своїми силами.
Зазначається, що проблеми з російською участю у створенні літака, який цього року здійснив перший політ, почалися з перших же років. Так, китайська сторона відмовилася допускати Росію до отримання доходів від продажу літака на внутрішньому китайському ринку. Замість цього Об'єднаній авіабудівній корпорації пропонували підвищену частку від продажів у світі (70%). Але саме в Китаї очікувався попит на літак у кількості 3 тисячі машин, тоді як його світові перспективи були неясними.
У 2022 році, після початку війни в Україні та запровадження західних санкцій проти російської авіагалузі, Китай вирішив відмовитися від усіх російських напрацювань у CR929 і замінити їх західними.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську «формулу миру»
|Єврокомісія виділила ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
|Шольц обіцяє Україні гарантії безпеки, але не прискорений вступ у НАТО
|Повернення довоєнної системи оподаткування: Раді рекомендують ухвалити законопроєкт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китай викинув Росію з проєкту спільного літака
|ООН внесла Росію до списку «ганьби» за вбивства дітей в Україні - ЗМІ
|Швейцарія у 2023 р. виділить $20 млн на розмінування земель в Україні
|ПАРЄ підтримала резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські та Паралімпійські ігри
|ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську «формулу миру»
|В США хочуть переконати країни Глобального Півдня засудити РФ, готується зустріч, - FT
|Менше ніж 20% британців, які проголосували за Brexit у 2016 році, вважають його успішним - опитування
Бізнес
|Виробник електромобілів Rivian перейде на стандарт зарядки Tesla
|Одна з провідних німецьких газет замінить частину працівників штучним інтелектом
|Браузер Opera One зі штучним інтелектом вийшов із раннього доступу
|Монополія на яблука: Apple змушує 111-річну швейцарську компанію змінити логотип
|У ЄС хочуть заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї
|Японська компанія хоче створити плавуче місто Dogen City діаметром 4 км на 40 000 осіб із власним космодромом
|Honda представила новий кросовер Elevate