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АНАЛІТИКА

В США хочуть переконати країни Глобального Півдня засудити РФ, готується зустріч, - FT

 

Сполучені Штати Америки планують переконати країни Глобального Півдня засудити російську агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Як пише видання з посиланням на джерела, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван цими вихідними полетить до Данії на прохання українського уряду для неоголошеної зустрічі з представниками країн Глобального Півдня.

За словами співрозмовників видання, Салліван планує зустрітись в Копенгагені з представниками:

* Індії;
* Бразилії;
* Південної Африки.

Зазначається, що список учасників зустрічі наразі не затверджений й може змінитись. Ймовірно серед присутніх також можуть бути представники Туреччини та Китаю.

План цієї зустрічі продиктований "високою ймовірністю затяжної війни в Україні та ризиків через співпрацю країн Глобального Півдня з Росією". За результатом зустрічі має стати переконання країн щодо відмови комунікації з Росією та засудження її вторгнення в Україну.

Варто пояснити

Індія, Бразилія, Китай й ПАР досі не долучились до санкцій Заходу проти Російської Федерації. Зокрема вони шукають "миротворчі" й дипломатичні шляхи завершення повномасштабної війни на території України.

Наприклад, Південно-Африканська Республіка та Китай вже представляли "мирні плани" раніше, однак їх ініціативи не передбачали виведення російських окупантів з території нашої країни.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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