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АНАЛІТИКА

Менше ніж 20% британців, які проголосували за Brexit у 2016 році, вважають його успішним - опитування

 

Лише 18% британців, які на референдумі в 2016 році проголосували за вихід Великої Британії з ЄС, вважають, що Brexit став успіхом для країни, свідчать результати опитування, які наводить у четвер газета The Guardian.

Згідно з цими результатами, ще 30% з тих, хто віддав свій голос за вихід з ЄС, заявили, що Brexit відбувся ні добре, ні погано. Ще 26% вважають, що зарано давати оцінку.

Понад 60% із тих, хто підтримав Brexit, але оцінює його негативно, звинувачують у цьому міністрів. Крім того, 50% із цієї групи вважають, що Лондон зробив забагато поступок Брюсселю під час переговорів про вихід.

Опитування проводилося в період із 26 травня до 2 червня. У ньому взяли участь близько 4 тис. осіб.

1 січня 2021 року Велика Британія завершила процес виходу з ЄС, який розпочався наприкінці січня 2020 року. Протягом року представники Європейського Союзу і Великої Британії обговорювали те, як будуватимуться подальші відносини між сторонами в різних сферах.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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