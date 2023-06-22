Голова ФРС вважає обґрунтованим підвищення базової ставки ще двічі у 2023 р.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл вважає обґрунтованим підвищення базової процентної ставки ще двічі в 2023 році.

Як заявив глава американського ЦБ під час виступу в банківському комітеті Сенату з піврічним звітом про грошово-кредитну політику в четвер, Федрезерв обіцяє зробити правильні висновки з краху Silicon Valley Bank, який збанкрутував у березні цього року.

Також Павелл сказав, що ФРС посилить нагляд за банками середнього розміру.

Він зазначив, що повернення інфляції до цільового рівня Федрезерву в 2% потребуватиме багато часу. Однак уповільнення інфляції до цих позначок має вирішальне значення для підтримки довгострокового здоров'я економіки країни.

"Ми прагнемо взяти під контроль інфляцію, і переважна більшість членів ФРС вважає, що ми близькі до цього, але необхідно ще трохи підвищити ставку", - сказав глава Федрезерву.

Для того, щоб посилення грошово-кредитної політики вплинуло на економіку США, має минути певний час, сказав Павелл. Тому ФРС за підсумками червневого засідання ухвалила рішення зберегти базову ставку в діапазоні 5-5,25% річних.

У середу Павелл представляв піврічний звіт у комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США, текст цього виступу був аналогічний сьогоднішньому.