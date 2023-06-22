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АНАЛІТИКА

У Туреччині розворот в монетарній політиці – ставку підвищили з 8,5% до 15%

У Туреччині розворот в монетарній політиці – ставку підвищили з 8,5% до 15%
 

Центральний банк Туреччини на першому після призначення нового голови засіданні з питань монетарної політики у четвер, 22 червня, підвищив відсоткову ставку з 8,5% до 15%. Про це повідомляється на сайті турецького регулятора.

На початку червня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звільнив з посади голови Центробанку Шахапа Кавджіоглу - прихильника політики низьких відсоткових ставок, який із 2021 року знизив базову ставку з 19% до 8,5%. Замість нього керівницею Центробанку Туреччини стала Хафізе Еркан, яка раніше обіймала керівні посади в американських банках Goldman Sachs та First Republic.

У Туреччині розворот в монетарній політиці – ставку підвищили з 8,5% до 15%

 

На ринку сприйняли це як сигнал до відмови від політики низьких ставок, але перше підвищення ставки виявилось не таким значним, як очікувалось. Bloomberg вказує, що консенсус був вище 20%.

У заяві Центробанку Туреччини вказано, що він посилюватиме монетарну політику поступово - за потреби.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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