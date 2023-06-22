Банк Англії підвищив ставку на 50 б. - до 5% річних

Банк Англії за підсумками червневого засідання ухвалив рішення підвищити базову процентну ставку одразу на 50 базисних пунктів - до 5% річних.

Більшість аналітиків та економістів прогнозували підйом на 25 б.п.

Таким чином, ставку було піднято за підсумками тринадцятого засідання поспіль. Наразі вона знаходиться на максимальному рівні з часів фінансової кризи 2008 року.

За підвищення ставки проголосували семеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), тоді як двоє (Сваті Дінгра та Сільвана Тенрейро) виступили за її збереження на колишньому рівні, йдеться у повідомленні за підсумками засідання.

При цьому ЦБ не виключає ймовірність подальшого підвищення вартості запозичень.

"MPC продовжить уважно відстежувати сигнали про інфляційний тиск в економіці, включаючи ситуацію на ринку праці та динаміку заробітної плати, а також інфляцію в секторі послуг. Якщо будуть ознаки стійкішого тиску, буде потрібне подальше посилення грошово-кредитної політики", - наголошується в протоколі засідання. .

Комітет коригуватиме ставку в міру необхідності, щоб повернути інфляцію до цільового рівня 2% у середньостроковій перспективі відповідно до своїх повноважень.

У травні, коли проходило попереднє засідання MPC, ринок припускав, що ставка складатиме трохи більше 4% річних у наступні три роки. Проте з того часу прибутковість британських держоблігацій суттєво збільшилася, особливо у більш "коротких" паперів, і тепер очікування ринку вказують на пікове значення базової ставки близько 5,25% річних, йдеться у повідомленні.

Напередодні, як писали західні ЗМІ, низка економістів висловили думку, що британський ЦБ може піти на підвищення базової ставки відразу на 50 б.п., оскільки опубліковані в середу дані вказали на збереження високої інфляції в країні.

Споживчі ціни без урахування вартості енергоносіїв, продуктів харчування, алкогольної та тютюнової продукції (базова інфляція) у Великій Британії у травні зросли на 7,1% у річному обчисленні, що є максимальним підйомом з березня 1992 року. Статуправління країни пов'язало прискорення зростання цін із подорожчанням авіаперельотів, послуг та товарів для відпочинку, а також уживаних автомобілів.

Аналітики в середньому прогнозували збереження інфляції на квітневому рівні 6,8%.

Споживчі ціни загалом (індекс CPI) у травні збільшилися на 8,7% у річному вирахуванні, що збіглося з квітневими темпами підйому.

Очікується, що протягом року темпи підвищення індексу CPI ще більше сповільняться, переважно відображаючи динаміку цін на енергоносії, заявив Банк Англії. "Найближчими місяцями прогнозується подальше послаблення зростання цін на продовольство", - наголошується в його звіті.

Фунт стерлінгів торгується зараз близько $1,2783 у порівнянні з $1,2768 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8605 фунта проти 0,8610 фунта на день раніше.

Підсумки наступного засідання Банку Англії буде підбито 3 серпня.