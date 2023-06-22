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АНАЛІТИКА

Після перестановок польський уряд став найбільшим в історії і більшим за Єврокомісію

 

Вчорашня заміна чотирьох віцепрем'єрів польського уряду на одного нібито виглядає як економія, але насправді все зовсім навпаки - кількість міністрів є найбільшою в історії Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У польському уряді залишилося 16 міністерств, але в Раді міністрів тепер 28 членів. Польський уряд тепер чисельніший за Європейську комісію (Єврокомісія налічує нині 26 членів, включно з головою), а кожен третій міністр обіймає посаду, не маючи міністерства.

Збільшення кількості членів уряду є результатом того, що чотири віцепрем'єри подали у відставку, але лише з посад віцепрем'єрів. Маріуш Блащак, Пьотр Глінський та Яцек Сасін продовжують очолювати міністерства оборони, культури та державних активів, тому вони залишаються в уряді. Віцепрем'єр-міністр Генрик Ковальчик, який кілька місяців тому втратив міністерство сільського господарства, подав у відставку зі своєї посади, але не зі свого місця в уряді.

Вчора віцепрем'єр Ярослав Качинський також приєднався до членів уряду, які працюють без міністерств, тоді як до групи "безпортфельних", окрім прем'єр-міністра, все ще входять міністри Агнешка Щигай, Марек Кухцинський, Міхал Дворчик, Адам Гофман, Лукаш Шрайбер, Шимон Шиньковський вель Сенк, Влодзімеж Томашевський та Міхал Вуйцик. Одинадцять з 28 членів Ради міністрів зараз перебувають на посаді без портфеля.

Стільки міністрів не було в жодному польському уряді. Після 1989 року найчисельнішими були уряди початку 1990-х років (Тадеуша Моравецького - 24 і Ганни Сухоцької - 25 членів).

У 2018 році, включаючи заступників міністрів і державних секретарів в офісі прем'єр-міністра, загальна кількість членів уряду перевищила 125 осіб. Тоді прем'єр-міністр розпорядився скоротити його приблизно на 20%. Планувалося скоротити кількість посад до 100, але це вдалося лише на деякий час.

Сьогодні, окрім 28 конституційних членів, до складу уряду входять також 76 заступників міністрів в окремих міністерствах і десяток чиновників такого рангу в канцелярії президента. Загалом уряд у такому розумінні налічує 115 осіб.

Варто також пам'ятати, що кількість уповноважених, які призначаються урядом і прем'єр-міністром з окремих питань, також постійно зростає. Якщо раніше їхня кількість коливалася в межах 50, то сьогодні таких уповноважених вже 60.
Ключові теги: Польща
 

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