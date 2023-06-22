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АНАЛІТИКА

Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік до 2,4% із 2%, погіршило прогноз на 2024 рік до 2,1%

 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік до 2,4% із 2%, що очікувалися в березні.

Глобальна економіка зберігає гнучкість, проте в умовах вперто високої базової інфляції світовим центробанкам доведеться продовжувати посилення грошово-кредитної політики найближчими місяцями, йдеться в оновленому огляді Global Economic Outlook (GEO).

"Оскільки коригування грошово-кредитної політики та вплив цього чинника на економіку виявляться більш тривалими, ніж очікувалося, перспективи економіки у 2024 році погіршуються", - зазначають у Fitch.

Агентство знизило прогноз зростання світового ВВП на 2024 рік до 2,1% з 2,4%.

Поліпшення очікувань Fitch на поточний рік пов'язане, переважно, з emerging markets.

Прогноз зростання китайської економіки підвищено до 5,6% з 5,2%.

"Відновлення економіки КНР дещо сповільнилося останніми місяцями, проте споживання нормалізується, і макроекономічна політика починає пом'якшуватися", - йдеться в огляді.

Прогноз зростання emerging markets на 2023 рік без урахування Китаю підвищено до 2,9% із 2%. Покращено прогнози для Бразилії, Індії, Мексики та РФ.

Fitch підвищило прогноз підйому ВВП США на поточний рік до 1,2% з 1%. Експерти агентства очікують м'якої рецесії в американській економіці в четвертому кварталі 2023 року - першому кварталі 2024 року.

Прогноз зростання ВВП США на 2024 рік знижено до 0,5% з 0,8%.

Очікування Fitch для економіки єврозони не змінилися: агентство прогнозує збільшення ВВП регіону на 0,8% поточного і на 1,4% наступного року.

"Газова криза в регіоні продовжила послаблюватися, проте ЄЦБ продовжує посилювати політику", - йдеться в огляді.

Експерти Fitch, як і раніше, прогнозують рецесію в економіці Великої Британії у 2023 році.

Агентство зазначає, що показники базової інфляції у світі залишаються високими, попри загальне уповільнення темпів зростання споживчих цін.

Fitch очікує, що Федеральна резервна система і Європейський центральний банк піднімуть ключові процентні ставки ще по два рази найближчими місяцями і доведуть їх до 5,75% і 4,5% (ставка за кредитами), а Банк Англії підвищить ставку до 5,25% з нинішнього рівня в 4,5%.

Експерти агентства не очікують зниження ставок Федрезервом, ЄЦБ і британським ЦБ до 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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