Бельгійці називають перевищення швидкості топпроблемою у житті своїх громад

Перевищення швидкості опинилося на першому місці серед проблем у житті громади/району, які турбують бельгійців.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Збір даних проводили для опитування Security Monitor, яке публікує федеральна поліція.

Головні проблеми, які турбують бельгійців у тих громадах, де вони проживають, виявились пов'язані з автомобільним рухом. Серед 10 проблем своєї громади, названих респондентами, в середньому п'ять пов'язані з автотранспортом.

Найчастіше скаржаться на те, що водії їздять з неналежною швидкістю (67%), на агресивне водіння (46%), неналежне паркування (44%), шум від доріг і важких фур (38-39%).

Друга після перевищення швидкості проблема - стихійні сміттєзвалища і засмічення узбіч, це згадали 50% опитаних.

Також люди згадують побоювання пограбувань, скаржаться на галас від сусідів, крадіжки велосипедів та електросамокатів.

Поліція вже 10 років щорічно проводить такі опитування, щоб розуміти, які проблеми є у громадах, чи почуваються вони безпечно і чи задоволені роботою правоохоронних органів.