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Бельгійці називають перевищення швидкості топпроблемою у житті своїх громад
12:35 22.06.2023 |
Перевищення швидкості опинилося на першому місці серед проблем у житті громади/району, які турбують бельгійців.
Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".
Збір даних проводили для опитування Security Monitor, яке публікує федеральна поліція.
Головні проблеми, які турбують бельгійців у тих громадах, де вони проживають, виявились пов'язані з автомобільним рухом. Серед 10 проблем своєї громади, названих респондентами, в середньому п'ять пов'язані з автотранспортом.
Найчастіше скаржаться на те, що водії їздять з неналежною швидкістю (67%), на агресивне водіння (46%), неналежне паркування (44%), шум від доріг і важких фур (38-39%).
Друга після перевищення швидкості проблема - стихійні сміттєзвалища і засмічення узбіч, це згадали 50% опитаних.
Також люди згадують побоювання пограбувань, скаржаться на галас від сусідів, крадіжки велосипедів та електросамокатів.
Поліція вже 10 років щорічно проводить такі опитування, щоб розуміти, які проблеми є у громадах, чи почуваються вони безпечно і чи задоволені роботою правоохоронних органів.
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