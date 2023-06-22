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АНАЛІТИКА

Блінкен розповів главі МЗС Туреччини, чому важливо зараз взяти Швецію в НАТО

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про зустріч Блінкен повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Зустріч відбулась у Лондоні на Конференції щодо відновлення України.

"Туреччина є цінним партнером і союзником по НАТО", - написав держсекретар.

Блінкен також пояснив Фідану важливість надати членство в НАТО Швеції вже зараз.

Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала також Угорщина.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, і висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.

У Швеції ж наполягають, що виконали свої зобов'язання за тристороннім меморандумом Швеції та Фінляндії з Анкарою про кроки, які вони мають зробити для приєднання до Альянсу.
 

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