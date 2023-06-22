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Блінкен розповів главі МЗС Туреччини, чому важливо зараз взяти Швецію в НАТО
11:02 22.06.2023 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Про зустріч Блінкен повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".
Зустріч відбулась у Лондоні на Конференції щодо відновлення України.
"Туреччина є цінним партнером і союзником по НАТО", - написав держсекретар.
Блінкен також пояснив Фідану важливість надати членство в НАТО Швеції вже зараз.
Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала також Угорщина.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, і висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.
Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.
У Швеції ж наполягають, що виконали свої зобов'язання за тристороннім меморандумом Швеції та Фінляндії з Анкарою про кроки, які вони мають зробити для приєднання до Альянсу.
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