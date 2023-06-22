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АНАЛІТИКА

США вперше в історії розмістили в Індонезії ядерні бомбардувальники B-52H Stratofortress

 

Нещодавно Військово-повітряні сили США повернули в Індо-Тихоокеанський регіон ядерні бомбардувальники B-52H Stratofortress. Літаки прибули на острів Гуам, після чого вперше в історії відвідали Індонезію.

США продовжують виконувати спільні дії з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі побоювань з приводу можливого конфлікту в регіоні за участю Китаю. ВПС США поки що не розкривають подробиць відправки B-52H в Індонезію.

OSINT-фахівці повідомили, що Stratofortress приземлився в міжнародному аеропорту Куаланаму. Пізніше ВПС Індонезії підтвердили прибуття в країну двох ядерних бомбардувальників, які прилетіли в супроводі винищувачів F-16 Fighting Falcon.

B-52H прибули до Індонезії з бази "Андерсен" (Andersen) на острові Гуам. Домівкою літаків стратегічної авіації є база ВПС США "Майнот" (Minot), яка розташована в Північній Дакоті.

Передбачається, що ядерні бомбардувальники можуть взяти участь у спільних навчаннях США та Індонезії. Захід під назвою Cope West 2023 розпочався минулого тижня і триватиме до 23 червня. До навчань залучено шість американських винищувачів F-16 і 100 військовослужбовців, а також сім літаків ВПС Індонезії.
За матеріалами: gagadget.com
 

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