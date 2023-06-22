Фінансові новини
- |
- 22.06.23
- |
- 10:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Штайнмаєр підтримав проєкт «Середнього коридору» в обхід РФ
09:16 22.06.2023 |
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який завершив дводенний державний візит до Казахстану, виступив на підтримку так званого "Середнього коридору" - Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту. Про його важливість він заявив у середу, 21 червня.
"Якщо ми з погляду безпеки хочемо мати надійні умови для транспортування, то в довгостроковій перспективі потрібно розширювати "Середній коридор", - наголосив Штайнмаєр, зазначивши, що той має "стати альтернативою північному маршруту через Росію та Білорусь і південному - через Іран".
Він додав, що для того, аби проєкт "Середнього коридору" в обхід Росії був успішним, потрібні добре підготовлені фахівці.
У другий день візиту Штайнмаєра йшлося не тільки про транспортування товарів. Президент відвідав, за його словами, "одну з найперспективніших вітрових зон у світі", де спостерігав за "першими пробними буріннями, унаслідок яких у Казахстані виникне один із найбільших вітропарків світу".
Територія, яку Казахстан відвів для цих цілей, приблизно дорівнює площі німецької землі Бранденбург. Тут планується виробляти величезні обсяги електроенергії - близько 20 гігават. "Ця електрика має також бути використана тут же для виробництва "зеленого" водню, який потім буде використаний у європейській промисловості", - зазначив Штайнмаєр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк і донори надають Україні $1,75 мільярда додаткової фінансової підтримки
|MIGA почало надавати гарантії для страхування воєнних ризиків в Україні
|ЄС не знайшов спосіб законно конфіскувати російські активи на 200 млрд євро – Bloomberg
|Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США вперше в історії розмістили в Індонезії ядерні бомбардувальники B-52H Stratofortress
|Micron побудує в Індії завод з пакування та тестування чипів вартістю $2,7 млрд
|Штайнмаєр підтримав проєкт «Середнього коридору» в обхід РФ
|Велика Британія готова інвестувати в український енергосектор
|Україна і Британія уклали договір про Енергетичне партнерство
|Допомагаючи захистити Україну, ми стримуємо атаку на Тайвань, - колишній генсек НАТО
Бізнес
|У ЄС хочуть заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї
|Японська компанія хоче створити плавуче місто Dogen City діаметром 4 км на 40 000 осіб із власним космодромом
|Honda представила новий кросовер Elevate
|Вчені створили перший у світі зародок людини у лабораторії
|Intel отримає від Німеччини майже $11 млрд субсидій на будівництво великого заводу в Магдебурзі
|Skoda представила кросовер Enyaq в комплектації Laurin & Klement
|ЄС проголосував за повернення знімних акумуляторів для споживчих пристроїв, але з деякими винятками для смартфонів та планшетів