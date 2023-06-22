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АНАЛІТИКА

Допомагаючи захистити Україну, ми стримуємо атаку на Тайвань, - колишній генсек НАТО

 

Якщо дати Путіну зберегти Крим, то це стане сигналом для інших агресорів, зокрема йдеться про ситуацію навколо Тайваню.

Про це заявив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Росія порушила власноруч підписаний договір про визнання кордонів України в обмін на ядерне роззброєння. Українська перемога полягає в тому, щоб повернути Крим.

"Крим - це територія України. Тому мені байдуже, як Путін на це реагуватиме, але для мене українська перемога полягає в тому, щоб повернути Крим", - сказав Расмуссен.

Він зазначив, що для Путіна зберегти окупацію Криму дуже важливо, однак світ не повинен боятися його реакції. Расмуссен вважає, що півострів повинен повернутися до складу України, інакше це стане сигналом для інших агресорів, зокрема йдеться про ситуацію навколо Тайваню.

"Коли я чую аргумент американців, мовляв, слід зменшити допомогу Україні, бо ми потребуємо ресурсів, щоб захищати Тайвань, то я хочу сказати: насправді ці два конфлікти надзвичайно пов'язані. Допомагаючи захистити Україну, ми також стримуємо атаку на Тайвань".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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