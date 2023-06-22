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АНАЛІТИКА

Прем'єр Індії Моді розпочав візит до США з йоги біля ООН

 

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у середу, 21 червня, розпочав публічну частину свого візиту до США з йоги біля будівлі Організації Об'єднаних Націй (ООН) у компанії дипломатів та високопосадовців організації.

"Коли ми займаємося йогою, ми відчуваємо себе фізично здоровими, психічно спокійними та емоційно задоволеними. Але це не просто виконання вправ на килимку. Йога - це спосіб життя", - сказав він.

Захід приурочений до Міжнародного дня йоги, щорічного відзначення якого Моді домігся від ООН у 2014 році.

Ілон Маск розглядає відкриття заводу Tesla в Індії

Моді прибув до Нью-Йорка в другій половині вівторка, 20 червня. Цього дня він провів низку приватних зустрічей з американськими науковцями, експертами в галузі охорони здоров'я та бізнес-лідерами, зокрема з генеральним директором компанії Tesla Ілоном Маском.

 

"Я думаю, що Індія має більше перспектив, ніж будь-яка інша велика країна світу", - сказав Маск після зустрічі з Моді, запевнивши, що Tesla "буде в Індії так скоро, як тільки це буде можливо".

Минулого місяця він заявляв, що компанія може вибрати місце для нового заводу до кінця цього року, і що Індія є "цікавим місцем" для неї. Між тим, як зауважує агентство AFP, критики звинувачують уряд Індії у відступі від демократії, зокрема в обмеженні свободи слова і недостатньому розслідуванні нападів на журналістів і меншини.

Моді зазначив, що мав "чудову зустріч" з Маском у Нью-Йорку. "У нас були багатогранні розмови на різні теми - від енергетики до духовності", - написав він у Twitter 21 червня - за день до того, коли у нього запланована офіційна вечеря з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, а згодом - виступ у Конгресі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Індія, США
 

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