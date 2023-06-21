Американські бомбардувальники приземлилися у Швеції «вперше в сучасній історії»

Стратегічні бомбардувальники США вперше прибули до Швеції для проведення спільних військових навчань з країною-претендентом на вступ до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.

Швеція, яка минулого року відмовилась від двох століть військової позаблоковості заради членства в НАТО, оголосила на початку цього місяця, що готова прийняти війська і техніку НАТО на своїй території ще до того, як стане членом Альянсу.

Два американські літаки B-1B Lancers приземлилися в аеропорту Лулео-Каллакс на півночі Швеції в понеділок, 19 червня, повідомили військові.

"Ми проводимо спільні навчання, як військово-повітряних сил, так і армії, з бомбардувальною оперативною групою", - сказала речниця ВПС Луїза Левін.

Вона не повідомила, як довго триватимуть навчання.

У заяві військових сказано, що "вперше в сучасній історії американські бомбардувальники приземлилися в Швеції".

"У ці непевні часи і в очікуванні членства в НАТО важливо мати сильних партнерів", - йдеться у заяві.

Швеція, на відміну від Фінляндії, яка стала членом НАТО у квітні, ще не завершила процес вступу, оскільки її заявку досі не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Оголошуючи про рішення прийняти війська і техніку НАТО до вступу, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон сказав, що їхня присутність слугуватиме стримуючим фактором проти будь-яких можливих дій Росії з боку Балтійського моря.

"Це рішення надсилає чіткий сигнал Росії і посилює оборону Швеції", - сказав він.