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Американські бомбардувальники приземлилися у Швеції «вперше в сучасній історії»
19:55 21.06.2023 |
Стратегічні бомбардувальники США вперше прибули до Швеції для проведення спільних військових навчань з країною-претендентом на вступ до НАТО.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.
Швеція, яка минулого року відмовилась від двох століть військової позаблоковості заради членства в НАТО, оголосила на початку цього місяця, що готова прийняти війська і техніку НАТО на своїй території ще до того, як стане членом Альянсу.
Два американські літаки B-1B Lancers приземлилися в аеропорту Лулео-Каллакс на півночі Швеції в понеділок, 19 червня, повідомили військові.
"Ми проводимо спільні навчання, як військово-повітряних сил, так і армії, з бомбардувальною оперативною групою", - сказала речниця ВПС Луїза Левін.
Вона не повідомила, як довго триватимуть навчання.
У заяві військових сказано, що "вперше в сучасній історії американські бомбардувальники приземлилися в Швеції".
"У ці непевні часи і в очікуванні членства в НАТО важливо мати сильних партнерів", - йдеться у заяві.
Швеція, на відміну від Фінляндії, яка стала членом НАТО у квітні, ще не завершила процес вступу, оскільки її заявку досі не ратифікували Туреччина та Угорщина.
Оголошуючи про рішення прийняти війська і техніку НАТО до вступу, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон сказав, що їхня присутність слугуватиме стримуючим фактором проти будь-яких можливих дій Росії з боку Балтійського моря.
"Це рішення надсилає чіткий сигнал Росії і посилює оборону Швеції", - сказав він.
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