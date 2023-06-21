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АНАЛІТИКА

Дочірній банк австрійської групи Raiffeisen обмежить розрахунки у євро для росіян

 

Клієнти російського "Райффайзенбанку" з 3 липня більше не зможуть провести вихідні платежі в євро в інші банки, якщо банк одержувача знаходиться в Росії, Азербайджані, Вірменії, Білорусії, Грузії, Йорданії, Казахстані, Киргизії, Молдові, Об'єднаних Арабських Еміратах, Таджикистані, Туркменії та Узбекистані.

Російський банк пояснив зміну умов платежів "запровадженими на стороні банків-кореспондентів обмеженнями", повідомляє РБК.

Ці обмеження поширюються як фізичних осіб та індивідуальних підприємців, так і на юридичні особи.

"Обмеження поширюється також на вихідні перекази в євро на власні рахунки клієнтів, відкриті в інших банках в одній із перерахованих країн", - зазначають в банку.

"Райффайзенбанк" рекомендує російським клієнтам змінити валюту переказу або вибрати інші способи платежу. Водночас вони, як і раніше, зможуть перевести євро між своїми рахунками або відправити їх іншому клієнту "Райффайзенбанку".

Як повідомлялося, з квітня російський "Райффайзенбанк" встановив мінімальну суму переказів у євро в розмірі 20 тис. євро. Тоді ж банк обмежив вихідні перекази в доларах США в інші банки: вони доступні тепер лише для клієнтів з пакетами послуг "Преміальний" або "Преміальний 5", підключеними до 28 лютого 2023 року, а також для клієнтів Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Мінімальна сума транзакції має становити $20 тис.

Банк запровадив фіксовану комісію з усіх валютних переказів - $300 чи еквівалент для інших валют. Раніше в інтернет-банку вона становила 2%, у відділенні - 3% від суми переказу. З 20 червня російський "Райффайзенбанк" також встановив комісію за зарахування доларів з інших банків: вона становитиме 50% від суми переказу, але не більше ніж $500.

"Райффайзенбанк" - російська "дочка" австрійської фінансової групи Raiffeisen Bank International (RBI). Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк тисне на австрійський RBI, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії.

Нагадаємо, у березні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

У січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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