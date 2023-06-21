Британія анонсувала тренінги для українських моряків та стажування для авіадиспетчерів

Велика Британія оголосила про нові тренінги з допомогою віртуальної реальності (VR) для українських моряків в рамках нового пакету підтримки.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні уряду Великої Британії.

Новий пакет підтримки Великої Британії, оголошений 21 червня 2023 року міністром транспорту Марком Гарпером, має на меті допомогти транспортній системі України відновитися після незаконного вторгнення Росії.

Оскільки доступ до українських портів обмежений через агресію РФ, уряд Великої Британії профінансує тренінги для моряків в Україні з допомогою віртуальної реальності. Віртуальна реальність, що надається за допомогою VR-гарнітур, може бути використана в морській підготовці, щоб дозволити курсантам відпрацьовувати реальні сценарії в морі.

Крім того, українці отримають спонсорську підтримку для проходження 3-річного кадетського стажування у Великій Британії, де вони зможуть скористатися перевагами британської морської підготовки, щоб стати офіцерами на великих суднах, таких як контейнеровози.

Аналогічно, оскільки небо України закрите для комерційних літаків, фінансування Мінтрансу Британії підтримає відрядження українських авіадиспетчерів для підтримки їхніх навичок та навчання у Великій Британії. Це пом'якшить потенційний довгостроковий вплив війни на авіаційний сектор країни, на підтримку якого Велика Британія вже виділила 3,7 мільйона фунтів стерлінгів.

"Наша підтримка України та її народу є непохитною, і ми не дозволимо огидним діям Росії підірвати чудову репутацію України в таких сферах, як морське судноплавство.

Ділячись всесвітньо відомим досвідом Великої Британії в авіації та морському судноплавстві, ми непохитні у своєму прагненні забезпечити відновлення транспортної системи України після незаконного вторгнення Путіна", - сказав Гарпер.

Виступаючи у середу в Лондоні на Конференції з відновлення України, міністр транспорту закликав приватний сектор розглянути, як він може стати частиною історичної роботи з відновлення вільної України після війни.