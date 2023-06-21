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АНАЛІТИКА

Павелл наголошує на ймовірності подальшого посилення політики ФРС

 

Федеральній резервній системі (ФРС), імовірно, доведеться продовжити підвищення базової процентної ставки, оскільки інфляція в США залишається суттєво вищою за цільовий показник, заявив голова американського ЦБ Джером Павелл.

"Майже всі члени Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) очікують, що центробанку необхідно буде ще декілька разів підвищити ставку до кінця поточного року", - йдеться в тексті заяви Павелла, підготовленої для виступу в комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США.

"Ми вважали за розумне зберегти колишній рівень ставки на минулому засіданні, щоб дати можливість FOMC оцінити додаткову інформацію й наслідки вже вжитих заходів, з огляду на те, як далеко ми зайшли (у плані посилення грошово-кредитної політики - ІФ-У) і як швидко ми рухалися", - заявив Павелл.

Федрезерв залишив ставку в діапазоні 5-5,25% річних за підсумками засідання 13-14 червня.

"Під час визначення ступеня, в якому додаткове посилення ГКП може бути доцільним для повернення інфляції до 2-відсоткового рівня з плином часу, FOMC враховуватиме кумулятивний ефект попереднього посилення, економічні та фінансові події, а також той факт, що зміни ставки впливають на економічну активність та інфляцію із затримкою", - йдеться в заяві Павелла.

ФРС продовжить ухвалювати рішення "від засідання до засідання", ґрунтуючись на сукупності даних, що надходять, їх наслідках для перспектив економічної активності та інфляції, а також оцінці балансу ризиків", зазначає він.

У доповіді Павелла йдеться про те, що посилення кредитних умов для домогосподарств і бізнесу в США, ймовірно, негативно позначатиметься на економічній активності, чинячи тиск на ринок праці та інфляцію. Однак ступінь цих наслідків наразі незрозумілий, зазначає голова ФРС.

Павелл наголошує, що банківська система США залишається сильною і стійкою.

Нещодавні події в банківському секторі, зокрема крах Silicon Valley Bank і спричинена цим криза, "відзначають важливість наявності відповідних правил і регулятивних практик для банків такого рівня", наголошується в доповіді Павелла.

"Ми віддані усуненню всіх вразливостей, щоб зробити банківську систему сильнішою і гнучкішою", - заявив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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