Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євросоюз погодив 11-й пакет санкцій проти Росії

 

Посли країн Європейського Союзу у середу, 21 червня, погодили новий, 11-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабну агресію проти України. Про це повідомив уряд Швеції, яка зараз головує в ЄС.

"Сьогодні посли ЄС узгодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет містить заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій, та персональні санкції", - йдеться в повідомленні.

Деталі нового санкційного пакета не повідомляються.

Очікується, що він закриє лазівки, які дозволяють Росії обходити попередні санкції, зокрема через треті країни, але не передбачатиме нових серйозних обмежень - наприклад, проти алмазів з Росії чи її ядерного сектору.

Євросоюз анонсував 11-й пакет санкцій ще у квітні, його розробка затягнулася більше ніж на два місяці.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9494
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7563  0,04 0,12 37,3563  0,01 0,02
EUR 40,0733  0,06 0,14 40,9241  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес