Євросоюз погодив 11-й пакет санкцій проти Росії

Посли країн Європейського Союзу у середу, 21 червня, погодили новий, 11-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабну агресію проти України. Про це повідомив уряд Швеції, яка зараз головує в ЄС.

"Сьогодні посли ЄС узгодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет містить заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій, та персональні санкції", - йдеться в повідомленні.

Деталі нового санкційного пакета не повідомляються.

Очікується, що він закриє лазівки, які дозволяють Росії обходити попередні санкції, зокрема через треті країни, але не передбачатиме нових серйозних обмежень - наприклад, проти алмазів з Росії чи її ядерного сектору.

Євросоюз анонсував 11-й пакет санкцій ще у квітні, його розробка затягнулася більше ніж на два місяці.