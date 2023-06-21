Катар підписав новий довгостроковий контракт із Китаєм на постачання СПГ

Державні нафтогазові компанії Катару й Китаю QatarEnergy і CNPC підписали у вівторок другий за рік довгостроковий контракт про постачання в КНР протягом 27 років по 4 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) на рік, повідомило катарське агентство новин QNA.

Церемонія підписання контракту відбулася у вівторок у Досі. Це другий довгостроковий контракт Катару з китайськими компаніями за рік.

У листопаді минулого року QatarEnergy підписала контракт із китайською державною компанією Sinopec на постачання скрапленого природного газу, що передбачає постачання щорічно також по 4 млн тонн СПГ протягом 27 років.

Наразі час Катар веде роботи з розширення видобутку на своєму родовищі Північного газу в Перській затоці, яке він ділить з Іраном. Як очікується, в результаті до 2026 року країна вироблятиме 110 млн тонн СПГ на рік замість нинішніх 77 млн тонн. Основну частину газу Катар експортує в країни Азії.