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Катар підписав новий довгостроковий контракт із Китаєм на постачання СПГ
12:10 21.06.2023 |
Державні нафтогазові компанії Катару й Китаю QatarEnergy і CNPC підписали у вівторок другий за рік довгостроковий контракт про постачання в КНР протягом 27 років по 4 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) на рік, повідомило катарське агентство новин QNA.
Церемонія підписання контракту відбулася у вівторок у Досі. Це другий довгостроковий контракт Катару з китайськими компаніями за рік.
У листопаді минулого року QatarEnergy підписала контракт із китайською державною компанією Sinopec на постачання скрапленого природного газу, що передбачає постачання щорічно також по 4 млн тонн СПГ протягом 27 років.
Наразі час Катар веде роботи з розширення видобутку на своєму родовищі Північного газу в Перській затоці, яке він ділить з Іраном. Як очікується, в результаті до 2026 року країна вироблятиме 110 млн тонн СПГ на рік замість нинішніх 77 млн тонн. Основну частину газу Катар експортує в країни Азії.
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