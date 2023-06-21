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АНАЛІТИКА

Китай і Пакистан підписали угоду про будівництво атомної електростанції

 

Національна ядерна корпорація Китаю та Комісія з атомної енергії Пакистану підписали угоду обсягом $4,8 мільярда про будівництво в пакистанській провінції Пенджаб АЕС потужністю 1200 МВт.

Про це, як повідомляє Reuters, заявив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф, передає Укрінформ.

Він наголосив, що роботи за проєктом, який отримав назву Chashma 5, розпочнуться невідкладно, і подякував китайській стороні за перші $104,5 мільйона для початку будівництва.

«Внесок Китаю в цей проєкт розміром 4,8 мільярда доларів переконливо свідчить, що Пакистан є місцем, де китайські компанії та інвестори продовжують демонструвати свою довіру і впевненість в інвестиціях», - сказав Шариф.

Загальна потужність виробництва електроенергії на атомних станціях Пакистану зросла до 1400 МВт після відкриття шостої АЕС два роки тому. Ця станція потужністю 1100 МВт, яка розташована в південному портовому місті Карачі, також збудована за підтримки Китаю.

Як зазначає Reuters, Шариф, чий уряд відчайдушно намагається запобігти кризі платіжного балансу, подякував китайським партнерам за надану на останній проєкт знижку в розмірі $100 мільйонів.

Кошти на будівництво нової АЕС, очевидно, є частиною великого інвестиційного пакета КНР у розмірі $65 мільярдів, які китайська сторона пообіцяла інвестувати в розбудову інфраструктури Пакистану в рамках своєї глобальної ініціативи «Один пояс, один шлях».

Будівництво Chashma 5 планувалося розпочати кілька років тому, проте через низку обставин, зокрема, пандемію COVID-19, було відтерміновано.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Westinghouse і НАЕК «Енергоатом» підписали контракт на проєктування, виробництво та постачання систем тривалого охолодження гермооболонки для модернізації енергоблоків однієї з вітчизняних АЕС.
 

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