Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна «диктатором»

 

Президент Байден у вівторок заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін є диктатором, який засмутився, коли в лютому було збито китайську повітряну кулю-шпигун, тому що він не знав про це, повідомляє The Hill.

«Причина, через яку Сі Цзіньпін дуже засмутився через те, що я збив цю повітряну кулю з двома вагонами, повними шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні я серйозно. Це буває великим збентеженням для диктаторів, коли вони не знають, що сталося», - сказав Байден групі зі 130 донорів на заході зі збору коштів у Кентсфілді, Каліфорнія.

«Це не мало бути там, де воно було. Він збився з курсу через Аляску, а потім через Сполучені Штати, і не знав про це. Коли його збили, він дуже зніяковів і заперечував, що він взагалі був там», - додав президент.

Він також сказав присутнім, що їм не слід турбуватися про Китай.

«До речі, я обіцяю вам, не турбуйтеся про Китай. Бійтеся Китаю, але не турбуйтеся про Китай. Я справді серйозно. Китай має реальні економічні труднощі», - сказав Байден.

Президент на іншому передвиборчому заході у вівторок заявив, що радник із клімату Джон Керрі може незабаром вирушити до Китаю.

"Я думаю, що Джон Керрі збирається повернутися туди досить скоро", - сказав Байден невеликій групі донорів у Сан-Франциско. Він обговорював, як він розмовляв із Сі про їхні проблеми з виробництвом енергії та метаном.

Байден у суботу заявив, що ситуація з китайською повітряною кулею-шпигуном «більш бентежить» Пекін, ніж «це було навмисно». Повітряна куля провела кілька днів у повітрі над США, перш ніж була збита біля берегів Південної Кароліни. Пекін тоді пообіцяв вжити контрзаходів.

Байден згадав у вівторок, що держсекретар Ентоні Блінкен щойно був у Китаї, заявивши, що добре попрацював над відносинами з країною.

«Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли він хоче знову мати стосунки. Ентоні Блінкен щойно приїхав звідти... зробив хорошу роботу, і це займе час», - сказав він.
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9640
  0,0256
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7563  0,04 0,12 37,3563  0,01 0,02
EUR 40,0733  0,06 0,14 40,9241  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес