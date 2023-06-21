Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна «диктатором»

Президент Байден у вівторок заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін є диктатором, який засмутився, коли в лютому було збито китайську повітряну кулю-шпигун, тому що він не знав про це, повідомляє The Hill.

«Причина, через яку Сі Цзіньпін дуже засмутився через те, що я збив цю повітряну кулю з двома вагонами, повними шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні я серйозно. Це буває великим збентеженням для диктаторів, коли вони не знають, що сталося», - сказав Байден групі зі 130 донорів на заході зі збору коштів у Кентсфілді, Каліфорнія.

«Це не мало бути там, де воно було. Він збився з курсу через Аляску, а потім через Сполучені Штати, і не знав про це. Коли його збили, він дуже зніяковів і заперечував, що він взагалі був там», - додав президент.

Він також сказав присутнім, що їм не слід турбуватися про Китай.

«До речі, я обіцяю вам, не турбуйтеся про Китай. Бійтеся Китаю, але не турбуйтеся про Китай. Я справді серйозно. Китай має реальні економічні труднощі», - сказав Байден.

Президент на іншому передвиборчому заході у вівторок заявив, що радник із клімату Джон Керрі може незабаром вирушити до Китаю.

"Я думаю, що Джон Керрі збирається повернутися туди досить скоро", - сказав Байден невеликій групі донорів у Сан-Франциско. Він обговорював, як він розмовляв із Сі про їхні проблеми з виробництвом енергії та метаном.

Байден у суботу заявив, що ситуація з китайською повітряною кулею-шпигуном «більш бентежить» Пекін, ніж «це було навмисно». Повітряна куля провела кілька днів у повітрі над США, перш ніж була збита біля берегів Південної Кароліни. Пекін тоді пообіцяв вжити контрзаходів.

Байден згадав у вівторок, що держсекретар Ентоні Блінкен щойно був у Китаї, заявивши, що добре попрацював над відносинами з країною.

«Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли він хоче знову мати стосунки. Ентоні Блінкен щойно приїхав звідти... зробив хорошу роботу, і це займе час», - сказав він.