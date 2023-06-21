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Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна «диктатором»
09:30 21.06.2023 |
Президент Байден у вівторок заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін є диктатором, який засмутився, коли в лютому було збито китайську повітряну кулю-шпигун, тому що він не знав про це, повідомляє The Hill.
«Причина, через яку Сі Цзіньпін дуже засмутився через те, що я збив цю повітряну кулю з двома вагонами, повними шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні я серйозно. Це буває великим збентеженням для диктаторів, коли вони не знають, що сталося», - сказав Байден групі зі 130 донорів на заході зі збору коштів у Кентсфілді, Каліфорнія.
«Це не мало бути там, де воно було. Він збився з курсу через Аляску, а потім через Сполучені Штати, і не знав про це. Коли його збили, він дуже зніяковів і заперечував, що він взагалі був там», - додав президент.
Він також сказав присутнім, що їм не слід турбуватися про Китай.
«До речі, я обіцяю вам, не турбуйтеся про Китай. Бійтеся Китаю, але не турбуйтеся про Китай. Я справді серйозно. Китай має реальні економічні труднощі», - сказав Байден.
Президент на іншому передвиборчому заході у вівторок заявив, що радник із клімату Джон Керрі може незабаром вирушити до Китаю.
"Я думаю, що Джон Керрі збирається повернутися туди досить скоро", - сказав Байден невеликій групі донорів у Сан-Франциско. Він обговорював, як він розмовляв із Сі про їхні проблеми з виробництвом енергії та метаном.
Байден у суботу заявив, що ситуація з китайською повітряною кулею-шпигуном «більш бентежить» Пекін, ніж «це було навмисно». Повітряна куля провела кілька днів у повітрі над США, перш ніж була збита біля берегів Південної Кароліни. Пекін тоді пообіцяв вжити контрзаходів.
Байден згадав у вівторок, що держсекретар Ентоні Блінкен щойно був у Китаї, заявивши, що добре попрацював над відносинами з країною.
«Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли він хоче знову мати стосунки. Ентоні Блінкен щойно приїхав звідти... зробив хорошу роботу, і це займе час», - сказав він.
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