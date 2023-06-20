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АНАЛІТИКА

Брюссель вважає, що Грузія виконала 3 з 12 рекомендацій для статусу кандидата

 

У Брюсселі вважають, що Грузія повністю виконала 3 з 12 рекомендацій для отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо грузинській службі Радіо Свобода.

Цього тижня у ЄС представлять усну оцінку Україні, Молдові та Грузії щодо виконання ними вимог, пов'язаних з кандидатським статусом. Згідно з робочою версією усної оцінки, у ЄС кажуть, що Грузія має зосередитися на політичній деполяризації, судовій реформі, деолігархізації, свободі ЗМІ.

Зокрема, у ЄС вважають, що Грузія виконала такі рекомендації:

* Обрання незалежного Народного захисника.
* Гендерна рівноправність.
* Виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Рекомендації, за якими Грузія має "частковий прогрес":

* Деолігархізація.
* Політична поляризація.
* Функціонування та підзвітність державних інститутів і виборчої системи.
* Інклюзивна та ефективна судова реформа.
* Боротьба з корупцією.
* Боротьба з організованою злочинністю.
* Захист прав людини.
* Участь громадянського суспільства в ухваленні рішень.

У Брюсселі вважають, що у Грузії немає прогресу за однією рекомендацією - плюралізм ЗМІ. У ЄС заявляють про необхідність внести поправки до Закону про мовлення, забезпечити безпеку журналістів, підвищити рівень захисту журналістики та власників ЗМІ.

Як повідомлялося, Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.

Зазначимо, що оцінка ЄС щодо України загалом збігається з оцінками українського громадянського суспільства, де критерії стосовно судової реформи та медіазаконодавства мали високу оцінку; крім того, у сфері судової реформи останнім часом відбувся додатковий прогрес стосовно формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Проміжний звіт щодо виконання Україною, а також Молдовою та Грузією рекомендацій Єврокомісії, буде представлений послам держав ЄС у середу, 21 червня, й на зустрічі міністрів з питань європейських справ у Стокгольмі в четвер.
Ключові теги: Грузія, ЄС
 

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