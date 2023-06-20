Фінансові новини
- |
- 20.06.23
- |
- 18:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Брюссель вважає, що Грузія виконала 3 з 12 рекомендацій для статусу кандидата
16:19 20.06.2023 |
У Брюсселі вважають, що Грузія повністю виконала 3 з 12 рекомендацій для отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
Як пише "Європейська правда", про це стало відомо грузинській службі Радіо Свобода.
Цього тижня у ЄС представлять усну оцінку Україні, Молдові та Грузії щодо виконання ними вимог, пов'язаних з кандидатським статусом. Згідно з робочою версією усної оцінки, у ЄС кажуть, що Грузія має зосередитися на політичній деполяризації, судовій реформі, деолігархізації, свободі ЗМІ.
Зокрема, у ЄС вважають, що Грузія виконала такі рекомендації:
* Обрання незалежного Народного захисника.
* Гендерна рівноправність.
* Виконання рішень Європейського суду з прав людини.
Рекомендації, за якими Грузія має "частковий прогрес":
* Деолігархізація.
* Політична поляризація.
* Функціонування та підзвітність державних інститутів і виборчої системи.
* Інклюзивна та ефективна судова реформа.
* Боротьба з корупцією.
* Боротьба з організованою злочинністю.
* Захист прав людини.
* Участь громадянського суспільства в ухваленні рішень.
У Брюсселі вважають, що у Грузії немає прогресу за однією рекомендацією - плюралізм ЗМІ. У ЄС заявляють про необхідність внести поправки до Закону про мовлення, забезпечити безпеку журналістів, підвищити рівень захисту журналістики та власників ЗМІ.
Як повідомлялося, Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.
Зазначимо, що оцінка ЄС щодо України загалом збігається з оцінками українського громадянського суспільства, де критерії стосовно судової реформи та медіазаконодавства мали високу оцінку; крім того, у сфері судової реформи останнім часом відбувся додатковий прогрес стосовно формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Проміжний звіт щодо виконання Україною, а також Молдовою та Грузією рекомендацій Єврокомісії, буде представлений послам держав ЄС у середу, 21 червня, й на зустрічі міністрів з питань європейських справ у Стокгольмі в четвер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
ТОП-НОВИНИ
|Повернення довоєнного податкового режиму. У Раді назвали правки до другого читання
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
|Макрон повідомив про розгортання в Україні системи SAMP/T
|Сі пообіцяв Блінкену не постачити зброю Москві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні
|Допомогу для відновлення України потрібно надавати ефективно, поспіх не завжди корисний - глава британського МЗС
|Євросоюз встановить Україні «маяки» для отримання фінансової допомоги
|Брюссель вважає, що Грузія виконала 3 з 12 рекомендацій для статусу кандидата
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
|Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи
Бізнес
|Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову
|Оновлений Opel Corsa отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу
|Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків
|У Сінгапурі збільшать кількість роботів для патрулювання вулиць і публічних місць
|Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»
|Більше ніяких i9, i7, i5 та i3: Intel більше не використовуватиме символ «i» у назвах процесорів та вводить позначку Ultra