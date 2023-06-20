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У Німеччині зменшилась сума активів російських олігархів, заморожених через санкції
14:14 20.06.2023 |
Німеччина марно намагається посилити боротьбу з російськими олігархами, які підтримують Путіна - навпаки сума заморожених активів у країні навіть зменшилась.
Це випливає з відповіді федерального уряду на письмове запитання депутата від партії "Ліві" Крістіана Гьорке, яка доступна порталу t-online, передає "Європейська правда".
Згідно з нею, на сьогоднішній день в Німеччині під дією санкцій перебуває близько 5,22 мільярда євро - а це на 30 мільйонів євро менше, ніж у березні.
"Попередні санкційні закони, очевидно, були лише паперовими тиграми", - сказав Гьорке в інтерв'ю t-online. Банки та нотаріуси, як і раніше, не зобов'язані звітувати про активи своїх клієнтів.
Хоча федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер хвалиться запланованим створенням Федерального управління фінансової кримінальної поліції - новий орган з'явиться не раніше 2025 року. "Відповіді потрібні тут і зараз", - сказав Гьорке.
Навесні 2022 року стало очевидно, що слідчі в Німеччині зіткнулися з численними труднощами в полюванні на активи олігархів. Закон про застосування санкцій І мав на меті виправити деякі з них: він вимагав від понад 1 000 осіб, які потрапили під санкції, і понад 100 компаній повідомити про свої активи. Усім, хто цього не зробив, загрожувало покарання. Наприкінці 2022 року було ухвалено Закон про застосування санкцій II, який посилив боротьбу з активами олігархів.
Серед іншого, при Головному митному управлінні було створено "Центральний офіс із забезпечення виконання санкцій", який поки що, вочевидь, займається переважно бюрократією, підбором персоналу та роботою з розвитку. У майбутньому він також покликаний посилити боротьбу з відмиванням грошей у секторі нерухомості.
Поки що, однак, успіх заходів був обмеженим: кількість заморожених активів зростала дуже повільно - зараз вона навіть падає.
Нагадаємо, Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсацію Україні.
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