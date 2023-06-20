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АНАЛІТИКА

Парламент Фінляндії схвалив призначення Петтері Орпо прем’єр-міністром

 

Новообраний парламент Фінляндії у вівторок очікувано проголосував за кандидатуру лідера Національної коаліційної партії (NCP) Петтері Орпо на посаду прем'єр-міністра, що завершило правління соціал-демократки Санни Марін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Орпо очолить коаліцію консерваторів "Національної коаліції", правопопулістів і євроскептиків "Справжніх фінів", Шведської народної партії та християнських демократів, які разом здобули більшість місць у парламенті на виборах 2 квітня.

Новим міністром фінансів стане лідерка "Справжніх фінів" Рікка Пурра, а заступниця лідера "Коаліції" Еліна Валтонен - міністром закордонних справ, коли уряд розпочне виконання своїх обов'язків пізніше у вівторок.

"Я щиро дякую вам за довіру, яку ви мені висловили", - заявив Орпо в парламенті невдовзі після голосування.

Орпо, який називає себе фіскальним консерватором, проводив передвиборчу кампанію, обіцяючи скоротити дефіцит державного бюджету за рахунок скорочення видатків, а також зниження податків і стимулювання створення нових робочих місць у приватному секторі.

Нова коаліція також зміщує імміграційну політику вправо, прагнучи скоротити квоти на біженців, підняти планку для робочих віз і ускладнити отримання громадянства для іноземців, що є ключовими пріоритетами для "Справжніх фінів".

Нагадаємо, майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що Гельсінкі може переглянути надання фінансової допомоги на розвиток для тих держав, які підтримують Росію на тлі її агресії в Україні.

Раніше стало відомо, що партії-учасниці нової урядової коаліції у Фінляндії визначилися зі своїми кандидатами на посади міністрів, закріплені за ними за коаліційною угодою.
 

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