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АНАЛІТИКА

Китайські компанії можуть купити російські заводи Bosch – ЗМІ

 

Німецький Bosch веде переговори з низкою компаній про продаж свого виробництва побутової техніки під Санкт-Петербургом.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела.

За словами джерела газети на ринку електроніки, знайомого з ходом переговорів, "активи вже придбала китайська Hisense".

Також зазначається, що у придбанні російських заводів Bosch зацікавлені китайські компанії, серед яких Midea і Hisense.

"Одне з джерел стверджує, що Hisense вже погодила покупку. У самому Bosch, втім, кажуть, що переговори ще не завершені", - йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовника видання, на початку року Bosch "почав внутрішній тендер" і визначив основне коло претендентів, серед яких, крім Hisense, була, зокрема, китайська Midea, а також невідомий турецький інвестор.

Нагадуємо:

Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.

Повідомлялось, що Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в Санкт-Петербурзі через відсутність поставок з ЄС.

Російська держкомпанія НАМІ (Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут) заявила, що придбала 100% акцій заводу з виробництва гальм та інших систем для автомобілів, який раніше належав німецькій Robert Bosch.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, Росія
 

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