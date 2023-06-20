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Китайські компанії можуть купити російські заводи Bosch – ЗМІ
11:38 20.06.2023 |
Німецький Bosch веде переговори з низкою компаній про продаж свого виробництва побутової техніки під Санкт-Петербургом.
Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела.
За словами джерела газети на ринку електроніки, знайомого з ходом переговорів, "активи вже придбала китайська Hisense".
Також зазначається, що у придбанні російських заводів Bosch зацікавлені китайські компанії, серед яких Midea і Hisense.
"Одне з джерел стверджує, що Hisense вже погодила покупку. У самому Bosch, втім, кажуть, що переговори ще не завершені", - йдеться у матеріалі.
За словами співрозмовника видання, на початку року Bosch "почав внутрішній тендер" і визначив основне коло претендентів, серед яких, крім Hisense, була, зокрема, китайська Midea, а також невідомий турецький інвестор.
Нагадуємо:
Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.
Повідомлялось, що Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в Санкт-Петербурзі через відсутність поставок з ЄС.
Російська держкомпанія НАМІ (Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут) заявила, що придбала 100% акцій заводу з виробництва гальм та інших систем для автомобілів, який раніше належав німецькій Robert Bosch.
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