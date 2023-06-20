Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден заявив, що відносини між США та Китаєм на «правильному шляху»

 
Президент США Джо Байден вважає, що відносини між Штатами та Китаєм перебувають на "правильному шляху". При цьому американський лідер не думає, що поїздка держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна призвела до прогресу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначив американський президент, відповідаючи на запитання журналістів про відсічення між країнами, "тут ми на правильному шляху".

Стосовно візиту держсекретаря до столиці Китаю, то Байден "не відчуває, що (прогрес) було досягнуто".

Водночас президент США похвалив Блінкена, який здійснив поїздку до Пекіна та спілкувався з лідерами країни.

Так, висловив думку Байден, він "виконав пекельну роботу".

Відносини США та Китаю

Сполучені Штати Америки та Китай домовилися у понеділок стабілізувати своє "суперництво", щоб воно не переросло у конфлікт. При цьому, як зазначають аналітики та політичні оглядачі, країни не змогли досягти серйозного прориву.

Напередодні глава держдепу США Ентоні Блінкена після своїх переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном заявив, що стабілізація американо-китайських відносин не є результатом одного візиту, але це "добрий і важливий початок".

Також Блінкен заявив про те, що Китай запевнив, що не передаватиме зброю РФ для використання у війні проти України.

Відносини між Штатами та Китаєм почали стрімко погіршуватись минулого року, коли США виступила на боці Тайваню, який КНР вважає своєю територією.

Нагадаємо також, що наступне загострення сталося у лютому 2023 року, коли над США помітили та збили повітряну кулю-шпигун. Пізніше Китай визнав, що аеростат належав йому та нібито не виконував розвідки.

За результатами зустрічі з китайським лідером у Пекіні Блінкен заявив, що сторони досягли прогресу та домовленостей з певних питань.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9640
  0,0256
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8011  0,02 0,06 37,3474  0,01 0,02
EUR 40,1289  0,06 0,16 40,9422  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес